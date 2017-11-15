Главы МИД Узбекистана и Испании провели переговоры
Министр иностранных де Узбекистана Абдулазиз Камилов в Мадриде провел встречу с Министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом.
Министр иностранных де Узбекистана Абдулазиз Камилов в Мадриде провел встречу с Министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов межгосударственных связей. В частности, они обсудили перспективные направления углубления сотрудничества в политической,
Министры рассмотрели взаимодействие в форматах «Узбекистан — Европейский союз», «Центральная Азия — ЕС», обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, сообщает
Главы МИД отметили, что состоявшаяся 9 июня 2017 года в г. Астане встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Короля Испании Филиппа VI стала важной вехой в
Министр Абдулазиз Камилов рассказал об основных положениях выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёев 10 ноября в г. Самарканде на открытии международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» и проинформировал об итогах форума.
Главы МИД двух стран подтвердили готовность к дипломатической поддержке установления и расширения прямых
На встрече были также рассмотрены вопросы развития туристических обменов.
После завершения переговоров министры подписали Соглашение между Республикой Узбекистан и Королевством Испания о воздушном сообщении и Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Королевства Испания о международных автомобильных перевозках.
Подписанные документы создают правовую основу для развития двустороннего сотрудничества в