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07:27 (мск), источник: Uzdaily.uz

Главы МИД Узбекистана и Испании провели переговоры

Министр иностранных де Узбекистана Абдулазиз Камилов в Мадриде провел встречу с Министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом.

Источник: Uzdaily.uz

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов межгосударственных связей. В частности, они обсудили перспективные направления углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Министры рассмотрели взаимодействие в форматах «Узбекистан — Европейский союз», «Центральная Азия — ЕС», обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Главы МИД отметили, что состоявшаяся 9 июня 2017 года в г. Астане встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Короля Испании Филиппа VI стала важной вехой в узбекско-испанском диалоге, который традиционно имеет конструктивный и доверительный характер.

Министр Абдулазиз Камилов рассказал об основных положениях выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёев 10 ноября в г. Самарканде на открытии международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» и проинформировал об итогах форума.

Главы МИД двух стран подтвердили готовность к дипломатической поддержке установления и расширения прямых бизнес-контактов между деловыми кругами Узбекистана и Испании, так как рост взаимного товарооборота, реализация совместных производственных и иных проектов в одинаковой степени выгодны обеим сторонам.

На встрече были также рассмотрены вопросы развития туристических обменов.

После завершения переговоров министры подписали Соглашение между Республикой Узбекистан и Королевством Испания о воздушном сообщении и Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Королевства Испания о международных автомобильных перевозках.

Подписанные документы создают правовую основу для развития двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, а также позволят расширить географию перевозок национальных перевозчиков двух стран, отмечает пресс-службы МИД Узбекистана.

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