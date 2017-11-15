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05:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Краевой суд отменил необоснованные выплаты красноярским депутатам

Прокуратура усмотрела в их назначении «неэффективное использование бюджетных средств» и «коррупциогенные факторы».

Источник: AP 2017

Бюджетный кодекс позволяет выплачивать постоянное денежное содержание депутатам, работающим на освобожденной основе. Но красноярские народные избранники решили, что твердый оклад лучше получать всем, вне зависимости от понесенных затрат или упущенной выгоды. Именно так они и сформулировали положения Порядка материально-технического обеспечения деятельности Красноярского городского Совета депутатов. Причем по принятому положению депутатам даже не надо было предоставлять документы, подтверждающие расходы.

По мнению прокуратуры, эти нормы «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правового регулирования, допускают возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения при осуществлении выплаты и содержат коррупциогенные факторы».

Краевой суд во время разбирательства принял сторону надзорного органа. Таким образом, выплаты депутатов самим себе поощрений должны быть прекращены, а Порядок приведен в соответствие с законом.

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