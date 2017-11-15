Краевой суд отменил необоснованные выплаты красноярским депутатам

Бюджетный кодекс позволяет выплачивать постоянное денежное содержание депутатам, работающим на освобожденной основе. Но красноярские народные избранники решили, что твердый оклад лучше получать всем, вне зависимости от понесенных затрат или упущенной выгоды. Именно так они и сформулировали положения Порядка материально-технического обеспечения деятельности Красноярского городского Совета депутатов. Причем по принятому положению депутатам даже не надо было предоставлять документы, подтверждающие расходы.