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05:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Полпред президента и врио губернатора побывали в новых домах для погорельцев Стрелки

Последние жители сгоревших домов в Стрелке въезжают в новые дома. Полномочный представитель президента Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подвели итоги строительства.

С нуля в посёлке построили 41 дом, большинство жителей уже получили свои ключи. Причём новосёлы принимали самое активное участие в строительстве. Они внимательно следили за рабочими, и если что не так, сразу сообщали и требовали устранить недочёты.

Своих квартир жители Стрелки лишились весной этого года. Буквально за час целый микрорайон посёлка превратился в пепелище. Теперь на новом месте для них возвели целый микрорайон. За сезон проведён колоссальный объём работ — от экологических изысканий и рекультивации площадки вплоть до домов под ключ. Но самое главное, на будущее нужно разработать чёткий алгоритм действий для таких ЧП. Именно об этом шла речь на совещании, который провёл полномочный представитель президента Сергей Меняйло — по его мнению, сроки можно было значительно ускорить.

«Если подойти системно к этому вопросу, понятно, что всё равно это произойдёт неожиданно, но через определённое время будет понимание, как это реализовывать, как ликвидировать последствия и как вернуть людям то, что они потеряли», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Когда произошёл пожар, на фоне эмоциональных срывов могли быть названы какие угодно сроки, но в течение двух недель, максимум месяца конкретный план действий, дорожная карта и названы конкретные сроки завершения этих работ», — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Кроме того, решено в течение года тщательно следить за новыми домами и устранять все дефекты, которые будут выявлены.


Дмитрий БЫЗОВ

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