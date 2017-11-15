В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

«Я не могу вдаваться в подробности материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — сказал он, выступая в Лондоне.

По его словам, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».