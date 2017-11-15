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06:02 (мск), источник: РБК

В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

Глава британского Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин обвинил Россию в кибератаках на СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы, передает The Telegraph.

Источник: AP 2017

«Я не могу вдаваться в подробности материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — сказал он, выступая в Лондоне.

По его словам, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».

Накануне, 14 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отозвалась о политике России, выступая на банкете у лорд-мэра лондонского Сити. По ее словам, «масштабные» действия России «угрожают международному порядку». Мэй вновь обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров. В российском МИДе заявили, что слова Мэй об угрозе, исходящей от России, свидетельствуют о ​"фундаментальном непонимании происходящих в мире процессов.

Тереза Мэй: Британия не хочет возврата к холодной войне с Россией
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14 ноября© Ньюстюб
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