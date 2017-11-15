Путину доложили о срыве строительства дома культуры во Владивостоке

Источник: AP 2017

В Приморском крае власти не справились с реализацией проекта по созданию инновационного культурного центра. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает ИА REGNUM.

В рамках рабочей встречи глава минкультуры РФ отметил, что весьма успешно инновационные культурные центры, на базе которых есть кинотеатры, библиотеки и хореографические студии, функционируют на Урале и в Калуге, чего нельзя сказать о Приморском крае.

«Один, к сожалению, во Владивостоке, так мы и не смогли сделать. Субъект вернул деньги в федеральный бюджет, там со стройкой определённые проблемы», — констатировал Мединский.

При этом министр культуры РФ назвал не реализованный во Владивостоке проект очень перспективным.