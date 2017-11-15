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05:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Путину доложили о срыве строительства дома культуры во Владивостоке

Перспективный проект повис в воздухе.

Источник: AP 2017

В Приморском крае власти не справились с реализацией проекта по созданию инновационного культурного центра. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает ИА REGNUM.

В рамках рабочей встречи глава минкультуры РФ отметил, что весьма успешно инновационные культурные центры, на базе которых есть кинотеатры, библиотеки и хореографические студии, функционируют на Урале и в Калуге, чего нельзя сказать о Приморском крае.

«Один, к сожалению, во Владивостоке, так мы и не смогли сделать. Субъект вернул деньги в федеральный бюджет, там со стройкой определённые проблемы», — констатировал Мединский.

При этом министр культуры РФ назвал не реализованный во Владивостоке проект очень перспективным.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис в рамках форума «Сообщество» констатировал, что в Приморском крае ситуация с культурой далека от идеальной: местные власти финансируют это направление по остаточному принципу, ожидая денег от государства.

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