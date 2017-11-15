ОНФ разрабатывает ряд предложений для Минздрава Иркутской области

Общероссийский народный фронт разрабатывает предложения для министерства здравоохранения Иркутской области, касающиеся капитального ремонта поликлиник, повышения доступности медпомощи в отдаленных районах и решения кадровой проблемы. Об этом говорилось на заседании тематической площадки «Социальная справедливость» в рамках проекта «Народная оценка качества» накануне, 14 ноября. Предложения фронтовиков вынесут на конференцию регионального отделения ОНФ 17 ноября. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску министерства здравоохранения Иркутской области Вероника Войцеховская рассказала на заседании о внедрении системы «бережливое производство». Она предполагает устранение перегрузок и простаивания персонала, неэффективное расходование рабочего времени и врачебных дефектов.

«Я хочу сказать, что по внедрению системы “бережливое производство” Иркутская область, конечно отстает, и не от того, что средств мало, а от того, что мы более консервативны. Вы посмотрите на наших соседей — Красноярск. Там один из передовых опытов оказания всех видов и поликлинической и стационарной помощи», — сказала она.