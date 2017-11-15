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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ОНФ разрабатывает ряд предложений для Минздрава Иркутской области

Инициативы касаются капитального ремонта поликлиник и повышения доступности медпомощи в отдаленных районах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Общероссийский народный фронт разрабатывает предложения для министерства здравоохранения Иркутской области, касающиеся капитального ремонта поликлиник, повышения доступности медпомощи в отдаленных районах и решения кадровой проблемы. Об этом говорилось на заседании тематической площадки «Социальная справедливость» в рамках проекта «Народная оценка качества» накануне, 14 ноября. Предложения фронтовиков вынесут на конференцию регионального отделения ОНФ 17 ноября. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску министерства здравоохранения Иркутской области Вероника Войцеховская рассказала на заседании о внедрении системы «бережливое производство». Она предполагает устранение перегрузок и простаивания персонала, неэффективное расходование рабочего времени и врачебных дефектов.

Вероника Войцеховская сообщила, что система «бережливое производство» успешно действует в городской поликлинике № 8.

Сопредседатель регионального ОНФ — главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова считает, что Приангарье пока находиться в аутсайдерах по внедрению современной системы по сравнению с другими регионами.

«Я хочу сказать, что по внедрению системы “бережливое производство” Иркутская область, конечно отстает, и не от того, что средств мало, а от того, что мы более консервативны. Вы посмотрите на наших соседей — Красноярск. Там один из передовых опытов оказания всех видов и поликлинической и стационарной помощи», — сказала она.

Откорректированные предложения будут представлены на конференции регионального отделения ОНФ 17 ноября.

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