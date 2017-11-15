Военные в Зимбабве отрицают попытку переворота

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«Хотим заверить нацию, что его превосходительство президент и его семья находятся в безопасности, которая гарантирована. Мы лишь преследуем преступников, окружающих его. Как только миссия будет выполнена, ожидаем, что ситуация стабилизируется», — приводит агентство выдержку из обращения.

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До этого в столице Зимбабве прогремело несколько взрывов. А военные захватили гостелерадиокомпанию Зимбабве. Все это происходило на фоне слухов о возможном перевороте.

Напомним, начальник генштаба ВС Зимбабве Константино Чивенга выдвинул ультиматум 93-летнему президенту Роберту Мугабе, уволившему вице-президента Эммерсона Мнангагву.