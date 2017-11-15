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06:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Военные в Зимбабве отрицают попытку переворота

Зимбабвийские военные в прямом эфире опровергли сообщения о попытке захвата власти, передает AFP. В телеобращении они заявили, что проводят мероприятия против «криминала, который окружает президента Роберта Мугабе». «Происходящее — не попытка военного госпереворота», — зачитал один из генералов обращение.

Источник: Reuters

«Хотим заверить нацию, что его превосходительство президент и его семья находятся в безопасности, которая гарантирована. Мы лишь преследуем преступников, окружающих его. Как только миссия будет выполнена, ожидаем, что ситуация стабилизируется», — приводит агентство выдержку из обращения.

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До этого в столице Зимбабве прогремело несколько взрывов. А военные захватили гостелерадиокомпанию Зимбабве. Все это происходило на фоне слухов о возможном перевороте.

Напомним, начальник генштаба ВС Зимбабве Константино Чивенга выдвинул ультиматум 93-летнему президенту Роберту Мугабе, уволившему вице-президента Эммерсона Мнангагву.

В октябре господин Мнангагва публично обвинил жену господина Мугабе — 52-летнюю Грейс Мугабе — в том, что она пыталась его отравить и устранить как возможного преемника Роберта Мугабе.

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