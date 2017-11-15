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07:53 (мск), источник: Восток Медиа

Андрей Тарасенко: не надо в Приморье делать Шанхай

Глава региона раскритиковал местные стройки и пообещал назначить нового, «хорошего», архитектора.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о повсеместном затягивании сроков сдачи объектов, незаконном наращивании этажей и других нарушениях в строительной сфере. В том числе Тарасенко заметил: «Не надо здесь делать Шанхай, земли у нас много, а сами ютимся. И машина, и пешеходы в одном ряду идут».

Решить проблемы строительной отрасли должно более тесное взаимодействие органов исполнительной власти и бизнеса. Со стороны администрации Приморского края координировать этот процесс будет профильный вице-губернатор и новый архитектор, которого выберут в ближайшее время. Об этом, по данным краевой администрации, заявил сегодня врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике.

Участвовавший в заседании член ОЭС Александр Табаченко подчеркнул: «У нас есть Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству (ДальНИИС). Это всегда был базовый институт, единственный до Урала, структура Минстроя. Я уполномочен пригласить вас и Алексея Николаевича Немкова посетить его и собрать на базе учреждения крупных застройщиков, чтобы поговорить о проблемах строительной отрасли Приморья».

О назначении Немкова вице-губернатором, курирующим строительную сферу, РИА «Восток-Медиа» сообщало 1 ноября этого года.

Сейчас Тарасенко заявил, что необходимость такого диалога, действительно, назрела: «Чувствую, что в крае между органами исполнительной власти и строителями произошёл разрыв. Смотришь на все стройки: как люди строили без документов, непонятно. А по срокам — конечно, никто не выдерживает, не понимают, что за это наказывают. На северо-западе, в центральной части России все понимают, что если авансируется работа, то банковская гарантия предоставляется. Не авансируется — всё, пожалуйста, за свой счет. И день в день сдаётся, не так, что я забыл и завтра доделаю, — все полностью. Много увидел строек, где поменяли этажность, где сначала хотел одно, а построил другое, “рубль” заставил еще поднять на несколько этажей».

Глава Приморья акцентировал: безусловно, нужно развиваться бизнесу, наращивать объёмы жилищного строительства в крае, но «не такой ценой». «Надо, значит, уходить от города, развивать другую территорию, а не здесь ставить вместо сквера “свечку”. Не надо здесь делать Шанхай, земли у нас много, а сами ютимся. И машина, и пешеходы в одном ряду идут. Строители хотят заработать, а о том, чтобы сделать красивый жилой микрорайон, — не думают. В итоге даже потом школу негде будет построить. Берут участок под индивидуальное жилищное строительство, а потом всеми правдами-неправдами делают 20-этажные здания. И потом такое скопление машин вокруг этого дома, все возмущаются. Тут регулирование должно быть правильное», — заявил Тарасенко.

Координирующую роль по взаимодействию со строительным бизнесом возьмет на себя вице-губернатор по вопросам градостроительства и стройнадзора Алексей Немков, а также новый архитектор края.

«Строитель должен возглавлять профильные комиссии, слышать вас, вы должны разговаривать на одном языке. Мы хотим назначить хорошего архитектора, чтобы следил за всеми строительными процессами, оценивал, где может быть развитие, чтобы везде генеральные планы появились. Должно быть так, что строителям даёшь участок, а он понимает, что есть тепло, коммуникации, точки подключения. Тогда всем приятно будет работать», — подытожил глава Приморского края.

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 Андрей Тарасенко: не надо в Приморье делать Шанхай
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