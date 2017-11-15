Андрей Тарасенко: не надо в Приморье делать Шанхай

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о повсеместном затягивании сроков сдачи объектов, незаконном наращивании этажей и других нарушениях в строительной сфере. В том числе Тарасенко заметил: «Не надо здесь делать Шанхай, земли у нас много, а сами ютимся. И машина, и пешеходы в одном ряду идут».

Решить проблемы строительной отрасли должно более тесное взаимодействие органов исполнительной власти и бизнеса. Со стороны администрации Приморского края координировать этот процесс будет профильный вице-губернатор и новый архитектор, которого выберут в ближайшее время. Об этом, по данным краевой администрации, заявил сегодня врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике.

Участвовавший в заседании член ОЭС Александр Табаченко подчеркнул: «У нас есть Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству (ДальНИИС). Это всегда был базовый институт, единственный до Урала, структура Минстроя. Я уполномочен пригласить вас и Алексея Николаевича Немкова посетить его и собрать на базе учреждения крупных застройщиков, чтобы поговорить о проблемах строительной отрасли Приморья».

О назначении Немкова вице-губернатором, курирующим строительную сферу, РИА «Восток-Медиа» сообщало 1 ноября этого года.

Сейчас Тарасенко заявил, что необходимость такого диалога, действительно, назрела: «Чувствую, что в крае между органами исполнительной власти и строителями произошёл разрыв. Смотришь на все стройки: как люди строили без документов, непонятно. А по срокам — конечно, никто не выдерживает, не понимают, что за это наказывают. На северо-западе, в центральной части России все понимают, что если авансируется работа, то банковская гарантия предоставляется. Не авансируется — всё, пожалуйста, за свой счет. И день в день сдаётся, не так, что я забыл и завтра доделаю, — все полностью. Много увидел строек, где поменяли этажность, где сначала хотел одно, а построил другое, “рубль” заставил еще поднять на несколько этажей».

Глава Приморья акцентировал: безусловно, нужно развиваться бизнесу, наращивать объёмы жилищного строительства в крае, но «не такой ценой». «Надо, значит, уходить от города, развивать другую территорию, а не здесь ставить вместо сквера “свечку”. Не надо здесь делать Шанхай, земли у нас много, а сами ютимся. И машина, и пешеходы в одном ряду идут. Строители хотят заработать, а о том, чтобы сделать красивый жилой микрорайон, — не думают. В итоге даже потом школу негде будет построить. Берут участок под индивидуальное жилищное строительство, а потом всеми правдами-неправдами делают 20-этажные здания. И потом такое скопление машин вокруг этого дома, все возмущаются. Тут регулирование должно быть правильное», — заявил Тарасенко.

Координирующую роль по взаимодействию со строительным бизнесом возьмет на себя вице-губернатор по вопросам градостроительства и стройнадзора Алексей Немков, а также новый архитектор края.