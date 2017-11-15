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08:16 (мск), источник: Tengrinews

«Копаем везде». Генпрокурор прокомментировал критику Назарбаева

В Мажилисе рассматривается законопроект по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Представляя проект закона генеральный прокурор Казахстана сообщил парламентариям о том, какие изменения произойдут с его принятием.

«На открытии сессии (сессия Парламента — прим.автора) Глава государства подверг жесткой критике нас: сказал, что дело заводим по одному факту, но ничего не найдя, начинаем “копать” везде. Оно так и есть. Эта практика будет прекращена посредством данного законопроекта. Теперь следствие будет только по тому факту, по которому начато дело», — обратился к депутатам Мадилиса генеральный прокурор Жакип Асанов.

Отметим, ранее генеральный прокурор отметил, что в новой редакции закона предусмотрена норма о сокращении срока задержания подозреваемых с 72 до 48 часов. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» предусматривает изменения и дополнения в УПК РК, в законы РК «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре».

Представленные поправки в законопроекте направлены на повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности, упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса, повышение состязательности уголовного процесса за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии.

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