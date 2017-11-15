Ксения Айтакова назначена и.о. первого секретаря крайкома КПРФ

Сам он планирует сосредоточиться на работе в региональном парламенте, где он возглавляет фракцию КПРФ. Он также является членом бюро крайкома и членом контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

«По сути, для меня ничего не изменилось» — полагает экс-первый секретарь. По уставу, госпожа Айтакова может быть назначена полноценным руководителем крайкома только решением пленума регионального отделения. Товарищ Корсун затруднился предположить, когда может состояться это мероприятие.



Как ранее сообщал «Ъ», товарищ Корсун написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. В начале октября региональное отделение КПРФ посетила комиссия, в которой были бухгалтеры и первые секретари других отделений. Собеседник, находящийся в оппозиции Владимиру Корсуну, сообщил «Ъ», что проверка связана с «многочисленными жалобами» на работу первого секретаря. Результаты проверки не разглашались.