На Южном Урале главу района оштрафовали за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина
Главу Чебаркульского района оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина.
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Главу Чебаркульского района оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В нарушении требований законодательства о 30-дневном сроке рассмотрения обращений, ответ заявителю направлен спустя полтора месяца.
В связи с этим глава привлечен к административной ответственности.