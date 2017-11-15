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08:34 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале главу района оштрафовали за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина

Главу Чебаркульского района оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В нарушении требований законодательства о 30-дневном сроке рассмотрения обращений, ответ заявителю направлен спустя полтора месяца.

В связи с этим глава привлечен к административной ответственности.

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