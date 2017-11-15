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08:19 (мск), источник: Zakon.kz

С 1 января казахстанцев ждут изменения в пенсионном законодательстве

С нового года пенсионный возраст женщин будет увеличен. Также изменится и порядок расчета выплат.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2018 года в силу вступят изменения в пенсионном законодательстве Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд».

На данный момент право на пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» по установленному графику за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления:

  • достигшие общеустановленного пенсионного возраста: женщины при достижении 58 лет, а мужчины — 63 лет.
  • инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

Однако с нового 2018 года, пенсионный возраст женщин будет увеличен:

  • с 1 января 2018 года — до 58,5 лет.
  • с 1 января 2019 года — до 59 лет.
  • с 1 января 2020 года — до 59,5 лет.
  • с 1 января 2021 года — до 60 лет.
  • с 1 января 2022 года — до 60,5 лет.
  • с 1 января 2023 года — до 61 года.
  • с 1 января 2024 года — до 61,5 года.
  • с 1 января 2025 года — до 62 лет.
  • с 1 января 2026 года — до 62,5 лет.
  • с 1 января 2027 года — до 63 лет.

С будущего года пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» будут осуществляться из пенсионных накоплений:

  • в виде ежемесячных выплат по установленному графику.
  • единовременно в случае, если сумма пенсионных накоплений получателей не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Также изменится и порядок расчета выплат.

Для того, чтобы получать пенсионные выплаты, казахстанцам советуют своевременно обращаться в АО «ЕНПФ». Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Перечень всех необходимых документов для оформления выплат пенсионных накоплений в зависимости от способа их подачи в АО «ЕНПФ» (при личном обращении в офис, через средства почтовой связи, веб-сайт АО «ЕНПФ» с использованием электронной цифровой подписи или третье лицо), требования к их оформлению, бланки заявлений, образцы доверенностей, адреса, режим работы и контактные телефоны офисов вы можете найти на официальном сайте АО «ЕНПФ», информация на котором регулярно обновляется.

Информацию также можно узнать по телефону контакт-центра 1418 (звонки по Казахстану — бесплатно).

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