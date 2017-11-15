С 1 января казахстанцев ждут изменения в пенсионном законодательстве
С нового года пенсионный возраст женщин будет увеличен. Также изменится и порядок расчета выплат.
С нового года пенсионный возраст женщин будет увеличен. Также изменится и порядок расчета выплат.
С 1 января 2018 года в силу вступят изменения в пенсионном законодательстве Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд».
На данный момент право на пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» по установленному графику за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления:
Однако с нового 2018 года, пенсионный возраст женщин будет увеличен:
С будущего года пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» будут осуществляться из пенсионных накоплений:
Также изменится и порядок расчета выплат.
Для того, чтобы получать пенсионные выплаты, казахстанцам советуют своевременно обращаться в АО «ЕНПФ». Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.
Перечень всех необходимых документов для оформления выплат пенсионных накоплений в зависимости от способа их подачи в АО «ЕНПФ» (при личном обращении в офис, через средства почтовой связи,
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