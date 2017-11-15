Россия поставила ОТРК «Искандер-Э» в одну из стран Северной Африки

До сегодняшнего дня единственным государством, на вооружении которого, по подтверждённым данным, находятся «Искандеры», является Армения.
«ОТРК “Искандер-Э” является современным высокоточным оружием, пользующимся спросом у наших иностранных партнеров. В этом году мы поставили комплекс в одну из стран региона», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт с одним из государств Ближнего Востока и Северной Африки на закупку «Искандер-Э».
ОТРК «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.