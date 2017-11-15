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09:02 (мск), источник: РИА Новости

Россия поставила ОТРК «Искандер-Э» в одну из стран Северной Африки

ДУБАЙ, 15 ноя — РИА Новости. Россия поставила ракетный комплекс «Искандер-Э» в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Источник: РИА Новости

До сегодняшнего дня единственным государством, на вооружении которого, по подтверждённым данным, находятся «Искандеры», является Армения.

«ОТРК “Искандер-Э” является современным высокоточным оружием, пользующимся спросом у наших иностранных партнеров. В этом году мы поставили комплекс в одну из стран региона», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт с одним из государств Ближнего Востока и Северной Африки на закупку «Искандер-Э».

ОТРК «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
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