Узбекистан и Испания подписали соглашение о воздушном сообщении

Источник: UzReport.news

Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили широкий круг вопросов межгосударственных связей, уделив основное внимание перспективным направлениям углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, рассмотрели взаимодействие в форматах «Узбекистан — Европейский союз», «Центральная Азия — ЕС», обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

Собеседники с удовлетворением отметили, что состоявшаяся 9 июня 2017 года в г. Астане встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Короля Испании Филиппа VI стала важной вехой в узбекско-испанском диалоге, который традиционно имеет конструктивный и доверительный характер.

По просьбе испанской стороны А. Камилов рассказал об основных положениях выступления Президента Узбекистана 10 ноября в г. Самарканде на открытии международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» и проинформировал об итогах форума.

В беседе была подтверждена готовность к дипломатической поддержке установления и расширения прямых бизнес-контактов между деловыми кругами Узбекистана и Испании, так как рост взаимного товарооборота, реализация совместных производственных и иных проектов в одинаковой степени выгодны обеим сторонам.

На встрече были также рассмотрены вопросы развития туристических обменов.

После завершения переговоров министры подписали Соглашение между Республикой Узбекистан и Королевством Испания о воздушном сообщении и Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Королевства Испания о международных автомобильных перевозках.