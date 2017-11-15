На конец ноября намечена встреча в формате 5+2 после долгого перерыва
Представители Кишинева и Тирасполя и другие участники формата 5+2 возвращаются за стол переговоров после долгого перерыва.
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Представители Кишинева и Тирасполя и другие участники формата 5+2 возвращаются за стол переговоров после долгого перерыва.
Следующий раунд состоится
В повестке, по его словам, — свобода передвижения, ситуация в школах с преподаванием на румынском языке и доступ фермеров из Дубоссарского района к сельхозугодиям за трассой
Последний раунд переговоров в формате 5+2 состоялся летом прошлого года.