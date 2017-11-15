Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от должности
Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности после проверки, сообщает
Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности после проверки, сообщает
В результате проверки в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району было выявлено грубое нарушение служебной дисциплины. За отсутствие документального оформления задержания четверых полицейских уволили. За «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля» заместителя начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району перевели на нижестоящую должность.
Кроме того, заместителя начальника управления — начальника полиции, двоих его заместителей, начальника уголовного розыска и начальника службы участковых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Также за различные нарушения еще 10 сотрудников привлекли к дисциплинарным взысканиям.
Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности.
Напомним, проверка проводилась в связи с гибелью 22-летнего Ильназа Пиркина, который перед смертью записал видео, на котором сообщил, что полицейские пытали и запугивали его.