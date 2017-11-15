Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от должности

Источник: Аргументы и факты

В результате проверки в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району было выявлено грубое нарушение служебной дисциплины. За отсутствие документального оформления задержания четверых полицейских уволили. За «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля» заместителя начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району перевели на нижестоящую должность.

Кроме того, заместителя начальника управления — начальника полиции, двоих его заместителей, начальника уголовного розыска и начальника службы участковых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Также за различные нарушения еще 10 сотрудников привлекли к дисциплинарным взысканиям.

Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности.