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10:00 (мск), источник: АиФ Казань

Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от должности

Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности после проверки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: Аргументы и факты

В результате проверки в отношении сотрудников УМВД по Нижнекамскому району было выявлено грубое нарушение служебной дисциплины. За отсутствие документального оформления задержания четверых полицейских уволили. За «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля» заместителя начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району перевели на нижестоящую должность.

Кроме того, заместителя начальника управления — начальника полиции, двоих его заместителей, начальника уголовного розыска и начальника службы участковых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Также за различные нарушения еще 10 сотрудников привлекли к дисциплинарным взысканиям.

Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности.

Напомним, проверка проводилась в связи с гибелью 22-летнего Ильназа Пиркина, который перед смертью записал видео, на котором сообщил, что полицейские пытали и запугивали его.

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