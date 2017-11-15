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10:40 (мск), источник: РИА Крым

Лучше убедитесь лично: в Крыму сожалеют о решении ООН по резолюции о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. По мнению вице-спикера крымского правительства Ефима Фикса, проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отражает сути вопроса. Он приглашает международные миссии приехать на полуостров и лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

Источник: РИА "Новости"

Проект резолюции Украины о правах человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник. Его рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи. Документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. В резолюции Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

«Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — сказал РИА Новости Фикс.

Фикс поясняет, что в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека.

«Все живут в демократическом государстве России. Живут, работают и созидают. Мы неоднократно говорили, что если вы хотите изучить, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, и самостоятельно делайте выводы», — добавил вице-спикер.

Он также акцентировал, что на полуострове уже побывали многочисленные зарубежные делегации, которые смогли увидеть своими глазами динамичное развитие региона и оценить уважительное отношение друг к другу проживающих здесь народов.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене. Но к этому нужно относиться спокойно, как говорят: “Собака лает, а караван идет”. Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», — сказал Фикс.

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