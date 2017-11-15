Лучше убедитесь лично: в Крыму сожалеют о решении ООН по резолюции о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Проект резолюции Украины о правах человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник. Его рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи. Документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. В резолюции Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

«Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — сказал РИА Новости Фикс.

Фикс поясняет, что в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека.

«Все живут в демократическом государстве России. Живут, работают и созидают. Мы неоднократно говорили, что если вы хотите изучить, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, и самостоятельно делайте выводы», — добавил вице-спикер.

Он также акцентировал, что на полуострове уже побывали многочисленные зарубежные делегации, которые смогли увидеть своими глазами динамичное развитие региона и оценить уважительное отношение друг к другу проживающих здесь народов.