Путин ратифицировал договор о таможенном кодексе ЕАЭС
15 ноября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
15 ноября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Договор был одобрен Советом Федерации РФ на заседании 8 ноября, принят Госдумой 26 октября 2017 года.
Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех
Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.