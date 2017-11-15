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09:31 (мск), источник: БЕЛТА

Путин ратифицировал договор о таможенном кодексе ЕАЭС

15 ноября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник: БЕЛТА

Договор был одобрен Советом Федерации РФ на заседании 8 ноября, принят Госдумой 26 октября 2017 года.

Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения).

Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.

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