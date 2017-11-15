Ирина Хакамада: Омск — серьёзный сибирский город, куда было сослано много умных людей

17 ноября Ирина прилетит в Омск, чтобы прочитать в Конгресс-холле свой новый мастер-класс «Эмоциональный капитал». В предвкушении лекции Хакамада ответила на актуальные вопросы и рассказала, что она ждет от встречи с омичами.

Мы поговорили с Ириной Муцуовной о новой книге, о политиках будущего, о том, почему Рената Литвинова «женщина большого стиля» и о зависти, которая не бывает белой.

Вы сейчас много путешествуете по России с лекциями. Какое впечатление у вас сложилось о регионах и о людях, которые там живут?

— Каждый регион — это своя маленькая страна, где люди живут по-разному. Есть определенный средний уровень, но традиции, привычки и религии сильно отличаются.

Как можно улучшить жизнь в регионах?

— Я думаю, надо убрать жесткую унитарную централизованную систему и пойти по пути Соединённых Штатов Америки. Каждый регион должен обладать самостоятельностью, отдавая ⅓ средств в столицу, а все остальное оставлять себе для своих нужд.

Из Сибири активно уезжает талантливая молодежь. Как это можно предотвратить и что делать тем, кто остается?

— Если нет условий со стороны государства, то существует мир и страна. Сейчас есть Интернет, блокчейн, криптовалюта Эфириум. Всегда можно найти инвестиции. Много инструментов, которые помогают выходить за пределы региона в поисках средств, чтобы реализовать мечты человека.

Каким должен быть политик будущего, чтобы за ним шли люди и в мире начались качественные изменения?

— Он должен доверять обществу и держать баланс. Регулирование со стороны государства необходимо, но в определенных границах, а людям надо давать право выбора. Общество многие вещи должно делать самостоятельно, но для этого нужны специальные условия. Политик обязан держать равновесие между людьми и государством. И прежде всего думать о том, чтобы процветало общество. Это было бы идеально для России.

Сейчас в России и мире есть такие политики?

— Были. Но это все идет циклически. Был Де Голль, достаточно жесткий. Был Черчилль в военное время, тоже жесткий. Им на смену пришли другие политики. Например, во Франции Миттеран начал как левый социалист, а закончил как тетчерист. Он понял, что обществу надо доверять, потому что весь капитал ушел из страны. Все происходит волнами. Сегодня яркий пример попытки балансировать — президент Франции Макрон.

Что думаете о модном премьер-министре Канады?

— Я про него слышала, но сильно не разбираюсь в его деятельности.

Кто в мире и России является «женщиной большого стиля»? Кроме вас, разумеется.

— Для меня модная икона — Тильда Суинтон. В России ярко выделяется Рената Литвинова. Она создала свой стиль а-ля Голливуд 50-х.

У вас недавно был отпуск. Каковы для вас условия идеального путешествия?

— Экстрим с минимальным комфортом. Я отдыхала в Грузии, мы по 6 часов ездили по бездорожью в горах на вездеходах. Дико красиво. Но когда мы останавливались в сторожевых башнях, то на 14 человек было по 3 душа, 3 туалета и все удобства. Это важно.

Сейчас в моде чайлдфри — отказ от рождения детей по разным причинам. Что вы об этом думаете?

— Я считаю, что этот отказ против человеческой природы. Он нарушает природный баланс, который заложен в мужчине и женщине — воспитать потомство и оставить в мире после себя след. Тот, кто нарушает гармонию в природе, разрушит свою личность.

Скоро ваша дочь Мария выходит замуж. Какие бы вы ей дали советы по созданию семьи?

— Я все советы уже ей дала. Добивайся своего, но спорь по минимуму с мужем и обязательно научись готовить.

Что вы думаете о классическом феминизме? Среди молодых это сейчас в тренде.

— Это уже неактуально. Ушло. Борьбы нет. Появились новые технологии, новые оригинальные идеи в бизнесе, особенно в малом. Нестандартный подход и непредсказуемые решения позволяют женщинам быть наравне с мужчинами. Девушкам никто не мешает, но они должны развивать в себе креативность. Нужно уметь нестандартно решать сложные проблемы. Надо быть любознательной, интересоваться миром, вселенной, космосом. Большой взрыв, бозон Хиггса. Женщины этим не интересуются, поэтому креатива им не хватает. Надо поменять мотивацию. Но оставаться нежной, ласковой, мамой. Совмещать разные роли никто не мешает. Женщины, кроме мусульманок, уже получили все законные права. Дальше все зависит только от тебя. Развивай мозг и тебя признают. Иначе останешься на низком уровне. Тебя задавила корпорация? Найди другую. Или начинай работать фрилансером. Без риска ничего не выйдет. Женщины бояться рисковать. Но надо. Только там можно увидеть серьезное интересное будущее. Даже не видеть, а чувствовать. Мужчинам может быть неудобны в быту, но они несутся в космос и идут на риски.

Насколько сейчас в жизни современного человека важна религия?

— Мне очень понравилась речь Амосова, который уже ушел от нас. Он говорил, что религия — это защита. Потому что люди везде ищут причину и следствие. Следствия мы видим, а причину постоянно ищем. Вот когда человек доходит до высшей точки, то ему нужна помощь. Он, как ребенок, хочет схватиться за юбку матери. Но не находит этого. Тогда Бог замещает ему эту идею, в самых разных вариантах, ведь есть и Бог интеллектуальный. Бог в тебе — это связь с вселенной. Это облегчает жизнь. Ты чувствуешь себя под защитой, тебя не мучает вопрос жизни и смерти.

Какие произведения искусства потрясли вас в последнее время?

— На меня фундаментально повлиял Исигуро Кадзуо, британец японского происхождения. Он получил огромное количество литературных премий. Каждая его новая книга не похожа на предыдущую. Это фантастика, но через жанр он передает философию, самые сложные человеческие чувства и отношения.

Вы известный киноман. Не планируете написать книгу о любимом кино?

— Я пишу книгу «Рестарт», там про то, как развивать на тончайшем уровне интуицию, чтобы достичь успеха. Вторая глава про перезагрузку, третья — по эмоциональный капитал, а дальше про искусство и бизнес. С меня этого достаточно. Книга выйдет в конце марта.

Что вы думаете о зависти?

— Она неизбежна. Мне нравится, как сказал Сукачев, что не бывает белой зависти. Она всегда черная. Нечего выпендриваться. Но ее можно контролировать и направлять в сторону цели, чтобы достичь того же. Если ее не контролировать, то все истратится на ненависть. Зависть движет прогрессом. Когда завидуешь, то хочешь сделать что-то еще круче.

Вы ведете здоровый образ жизни. Курение не мешает вам?

— Если бы мешало, то я бы бросила.

Как гуманитарию развить левое полушарие?

— Нужен баланс. С одной стороны чувства, эмоции, воображение и интуиция, а с другой — логика и различные сложные задачи. Не надо от них убегать. Надо учиться управлять людьми, рассчитывать оптимальную прибыль, просчитывать спрос и предложение на рынке. Надо быть любознательным, интересоваться эволюцией, например. Чтобы развивать в себе технаря, надо самому считать свой бизнес, зарплаты и семейный бюджет. Например, изучить, что такое криптовалюта, ведь это не деньги, а формулы. Разбираться в законах природы, что открыли Эйнштейн и Ньютон. И постепенно наравне с эмоциями будет развиваться левое полушарие.

Расскажите про ваш личный коуч. Кого вы берете? Как он проходит?

— Я беру всех, но при условии, что запрос присылается заранее, чтобы я могла понимать — смогу ли помочь. Длится коуч час или два. Я полностью погружаюсь в человека. Задаю вопросы и слушаю, а потом говорю свои выводы.

Какую бы профессию вы освоили, если бы не вели мастер-классы?

— Режиссер.

Киноман все-таки побеждает?

— Я люблю кино. Я даже пыталась снять свой фильм, но все рухнуло: разорился инвестор, сказали, что политический фильм не возьмут в прокат. Я ушла в сторону, потому что, значит, пока этого пути нет.

Чего вы ждете от омской публики?

— Я прилетаю, читаю и сразу улетаю. От людей жду вдумчивого подхода, потому что Омск славится своими университетами и научной базой. Такой серьезный сибирский город, куда было сослано много умных людей. В Сибири очень глубокие традиции. Вот этого и жду.

Александра Чернега.