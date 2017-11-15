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10:12 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты решили скорректировать правила благоустройства Омска

Сегодня, 15 ноября, комитет по вопросам ЖКХ рассмотрел предлагаемые администрацией изменения в правила благоустройства Омска.

Источник: РИА "Новости"

Поправки вызваны требованиями правительства РФ по предоставлению субсидий на формирование комфортно городской среды и определением Верховного суда РФ, которое признает часть правил недействительными.

Предлагается исключить обязанность юрлиц убирать прилегающую территорию, которая им не принадлежит, уточнить порядок размещений рекламных конструкций без проведения земляных работ, установить порядок общественного контроля.

«Есть пункт, где мы просим граждан в принудительном порядке очищать карнизы, заборы и ограждения. Мне кажется, это вмешательство в частную жизнь. Не будет ли протестов прокуратуры на такие действия?» — решил уточнить депутат Дмитрий Петренко.

Но глава управления административной практики Алексей Задорожный его успокоил, что подобные нормы уже существовали и претензий не вызывали — ни со стороны омичей, ни контролирующих органов. По мнению чиновника, требование очищать фасады от объявлений для сохранения архитектурного облика не станет превышением полномочий.

«Соблюдать архитектурный облик города — это одно, но обязывать жителей содержать фасад в определенном виде — это выход за пределы наших полномочий», — тем не менее остался при своем мнении Петренко.

Однако, вопрос решили принять к рассмотрению, а детально все формулировки рассматривать позже. Кроме того, депутат Дмитрий Горбунов уточнил, какие дополнительные расходы понесет бюджет в связи с предлагаемыми изменениями.

«Обязанности, которые раньше были у юрлиц по уборке прилегающих территорий, теперь перекладываются на плечи бюджетного учреждения, но финансовую сторону не просчитывали», — пояснил Задорожный.

В итоге проект решения приняли к рассмотрению. Данные поправки в дальнейшем будут обсуждаться на публичных слушаниях, которые назначены на 26 января.

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