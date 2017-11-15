В Зимбабве военные удерживают в заложниках президента Мугабе, сообщили СМИ

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По информации источников, Мугабе готовится уйти в отставку, также ему удалось договориться с армией о том, чтобы его супруга смогла покинуть страну.

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Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

Позже военные Зимбабве заявили, что их действия не являются «военным захватом правительства», а направлены против «преступников».

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.