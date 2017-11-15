Мэр Черемхова прогулял региональный совет в правительстве Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Заседание регионального совета — первое подобное мероприятие со времен «демарша мэров» в августе 2016 года — проходит в настоящее время в правительстве Иркутской области. В нем принимают участие главы большинства МО, однако среди них мэра Черемхова, председателя Ассоциации муниципальных образований Приангарья Вадима Семенова. На вопрос корр. ИА IrkutskMedia о причинах отсутствия на столь важном мероприятии он ответил, почему это «интересно средствам массовой информации». Также глава города шахтеров пожелал «всего доброго» и сказал, что сейчас «немножко занят».

В своем вступительном слове губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что регсовет будет проходить ежеквартально. Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Владислав Наумов в ходе выступления сообщил, что на базе регсовета будет создано пять профильных комиссий, которые станут его эффективными органами.