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12:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Черемхова прогулял региональный совет в правительстве Иркутской области

Вадим Семенов признался, что сейчас «немножко занят».

Источник: IrkutskMedia.ru

Заседание регионального совета — первое подобное мероприятие со времен «демарша мэров» в августе 2016 года — проходит в настоящее время в правительстве Иркутской области. В нем принимают участие главы большинства МО, однако среди них мэра Черемхова, председателя Ассоциации муниципальных образований Приангарья Вадима Семенова. На вопрос корр. ИА IrkutskMedia о причинах отсутствия на столь важном мероприятии он ответил, почему это «интересно средствам массовой информации». Также глава города шахтеров пожелал «всего доброго» и сказал, что сейчас «немножко занят».

В своем вступительном слове губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что регсовет будет проходить ежеквартально. Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Владислав Наумов в ходе выступления сообщил, что на базе регсовета будет создано пять профильных комиссий, которые станут его эффективными органами.

В повестку заседания внесены вопросы «О работе Регионального совета Иркутской области», «О бюджете Иркутской области на 2018−2020 годы и результатах передачи в местные бюджеты 30% налога по упрощенной системе налогообложения», «Об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Основные проблемы и варианты их решения. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018—2020 годах», «О ходе проведения отопительного периода 2017−2018 годов», «О выполнении мероприятий указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и «О праздновании столетия ВЛКСМ в муниципальных образованиях Иркутской области в 2018 году».

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