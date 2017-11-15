Депутаты горсовета незаконно расходовали бюджет на собственные нужды
Им даже не приходилось подтверждать свои расходы на депутатскую деятельность для получения компенсаций.
Им даже не приходилось подтверждать свои расходы на депутатскую деятельность для получения компенсаций.
Выплаты депутатам Красноярского городского совета, компенсирующие их расходы на депутатскую деятельность, признали необоснованными. Такое решение принял Красноярский краевой суд.
Постановление о введении таких выплат было принято горсоветом еще в марте 2006 года. Оно предполагало ежемесячную компенсацию депутатских расходов из бюджета города каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе.
Ее размер — 18 270 рублей или 72% от вознаграждения депутата горсовета, работающего на постоянной основе, за вычетом районных коэффициентов, надбавок за стаж
Причем для получения этой выплаты не нужно было предоставлять никаких документов, подтверждающих понесенные расходы и их объем.
Именно эту часть решения городского парламента краевая прокуратура и сочла незаконной.
«Подобные нормы ведут к неэффективному расходованию бюджета города и противоречат Бюджетному кодексу РФ, — говорят в прокуратуре, — к тому же содержат коррупциогенные факторы».
Для отмены этого решения прокуратура в конце лета 2017 года обратилась в краевой суд, который и признал принятый в Красноярске «Порядок
Стоит отметить, что прежде, чем подать иск в суд прокуратура обратилась в горсовет, чтобы тот изменил принятое ранее решение, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако городской парламент проигнорировал это требование.
Поясняя действия горсовета, его председатель Татьяна Казанова рассказала Newslab.ru, что едва получив представление прокуратуры, депутаты обратились в Законодательное Собрание края, которое и должно было внести подобные изменения. Об ответе краевого парламента она обещала рассказать позже, заявив лишь: «Мы будем оспаривать принятое судом решение».