Депутаты горсовета незаконно расходовали бюджет на собственные нужды

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Выплаты депутатам Красноярского городского совета, компенсирующие их расходы на депутатскую деятельность, признали необоснованными. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

Постановление о введении таких выплат было принято горсоветом еще в марте 2006 года. Оно предполагало ежемесячную компенсацию депутатских расходов из бюджета города каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе.

Ее размер — 18 270 рублей или 72% от вознаграждения депутата горсовета, работающего на постоянной основе, за вычетом районных коэффициентов, надбавок за стаж и т. п.

Причем для получения этой выплаты не нужно было предоставлять никаких документов, подтверждающих понесенные расходы и их объем.

Именно эту часть решения городского парламента краевая прокуратура и сочла незаконной.

«Подобные нормы ведут к неэффективному расходованию бюджета города и противоречат Бюджетному кодексу РФ, — говорят в прокуратуре, — к тому же содержат коррупциогенные факторы».

Для отмены этого решения прокуратура в конце лета 2017 года обратилась в краевой суд, который и признал принятый в Красноярске «Порядок материально-технического обеспечения деятельности Красноярского городского совета» в этой части незаконным.

Стоит отметить, что прежде, чем подать иск в суд прокуратура обратилась в горсовет, чтобы тот изменил принятое ранее решение, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако городской парламент проигнорировал это требование.