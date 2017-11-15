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11:36 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты горсовета незаконно расходовали бюджет на собственные нужды

Им даже не приходилось подтверждать свои расходы на депутатскую деятельность для получения компенсаций.

Источник: Reuters

Выплаты депутатам Красноярского городского совета, компенсирующие их расходы на депутатскую деятельность, признали необоснованными. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

Постановление о введении таких выплат было принято горсоветом еще в марте 2006 года. Оно предполагало ежемесячную компенсацию депутатских расходов из бюджета города каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе.

Ее размер — 18 270 рублей или 72% от вознаграждения депутата горсовета, работающего на постоянной основе, за вычетом районных коэффициентов, надбавок за стаж и т. п.

Причем для получения этой выплаты не нужно было предоставлять никаких документов, подтверждающих понесенные расходы и их объем.

Именно эту часть решения городского парламента краевая прокуратура и сочла незаконной.

«Подобные нормы ведут к неэффективному расходованию бюджета города и противоречат Бюджетному кодексу РФ, — говорят в прокуратуре, — к тому же содержат коррупциогенные факторы».

Для отмены этого решения прокуратура в конце лета 2017 года обратилась в краевой суд, который и признал принятый в Красноярске «Порядок материально-технического обеспечения деятельности Красноярского городского совета» в этой части незаконным.

Стоит отметить, что прежде, чем подать иск в суд прокуратура обратилась в горсовет, чтобы тот изменил принятое ранее решение, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако городской парламент проигнорировал это требование.

Поясняя действия горсовета, его председатель Татьяна Казанова рассказала Newslab.ru, что едва получив представление прокуратуры, депутаты обратились в Законодательное Собрание края, которое и должно было внести подобные изменения. Об ответе краевого парламента она обещала рассказать позже, заявив лишь: «Мы будем оспаривать принятое судом решение».

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