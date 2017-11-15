Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
7 неловких вопросов сексологу
Политолог о заявлении Кремля по языкам: "Это шок для республик"
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:44 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Власти Новосибирска будут оптимизировать структуру управления городом

Анатолий Локоть представил бюджет 2018 года с дефицитом в 1,35 млрд рублей.

Ситуация с бюджетом Новосибирска заставляет власти города искать дополнительные доходы и оптимизировать расходы. Об этом заявил сегодня мэр Анатолий Локоть, представляя горсовету проекты бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Доходы в проекте бюджета на 2018 год указаны в размере 37,5 млрд руб., расходы — 38,9 млрд руб. Дефицит составит 1,35 млрд руб.

«Основная особенность последних лет заключается в том, что все наши задачи мы решаем в ситуации острейшего дефицита бюджета… Нами был предпринят ряд мер, касающихся уточнения собственных доходов и оптимизации расходов, когда согласованная потребность главных распорядителей бюджетных средств была сокращена более чем на 500 млн руб. Но даже эти меры не позволили сбалансировать бюджет без дефицита», — отметил глава города.

По словам мэра, профильным подразделениям мэрии дано поручение усилить взаимодействие с налоговыми органами для повышения собираемости налоговых платежей. Задолженность по аренде земли в Новосибирске достигла 3,5 млрд руб., говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«Занимаясь оптимизацией расходов, надо начинать в первую очередь с себя. Правильным будет приступить к возобновлению работы комиссии по административной реформе», — отметил также Анатолий Локоть.

Первые вице-мэры Борис Буреев и Геннадий Захаров должны подготовить предложения по оптимизации структуры управления муниципалитетом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В центре Красноярска заработают новогодние базары
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь