Самарские чиновники завели аккаунты в Твиттере

Так, вчера, 14 ноября, о своем наличии, появлении или возвращении в Твиттер сообщили: департемент туризма, минлесхоз, врио министра образования и науки Владимир Пылев, врио министра здравоохранения Геннадий Гридасов, минэкономразвития, министерство имущественных отношений, руководитель департамента ветеринарии Андрей Мелехин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, фонд капремонта (он, к слову, уже принял несколько обращений), министерство спорта, департамент информационной политики, минтранс, управление государственной архивной службы, Служба мировых судей Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, Государственная инспекция строительного надзора, управление ЗАГС, главное управление торгов, минфин.