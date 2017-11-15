Депутатов парламента Приморья выводят в Сеть
На официальных страницах краевого Заксобрания будут размещаться красочные фоторепортажи, инфографики и яркие видеролики.
На официальных страницах краевого Заксобрания будут размещаться красочные фоторепортажи, инфографики и яркие видеролики.
Владивосток, 15 ноября, PrimaMedia.
Законодательное собрание Приморского края теперь представлено не только в Instagram и Facebook, но и других социальных сетях. В аккаунтах будут размещаться не только проверенные факты и интересные события, но также красочные фоторепортажи, инфографики и яркие видеролики, сообщили ИА PrimaMedia в
Отметим, что у Законодательного собрания Приморского края уже существуют свои страницы в нескольких социальных сетях Instagram и Facebook.
Инициатива завести новые аккаунты в социальных сетях отвечает тренду на открытость власти, считает председатель Законодательного собрания Александр Ролик.
«На сегодняшний день открытие аккаунтов в социальных сетях для официальных органов власти не является
В Facebook будет больше информационных материалов и экспертных оценок, в Одноклассниках и Вконтакте, учитывая молодежную аудиторию, будет более адаптированная информация. Что касается Instagram, то здесь фотоматериалы из жизни Законодательного собрания, а в Telegram и Twitter — короткие и быстрые новости о текущей деятельности и принятых решениях.
Адреса и ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях Законодательного Собрания Приморского края:
— Страница в социальной сети «Одноклассники» представлена по ссылке: ok.ru/group/53500403712140.
— Отслеживать последние новости о деятельности краевого парламента можно через публичную страницу социальной сети «В контакте» vk.com/zsprimorye.
— «Twitter» аккаунт Законодательного собрания доступен по ссылке twitter.com/zsprimorye.
— Пользователям социальной сети «Facebook»
— Красочные фотографии жизни и событий Приморского края, деятельности органа законодательной власти доступны в социальной сети «Instagram» www.instagram.com/zs.primorye/
— Трансляции заседаний и видеосюжеты ЗС ПК доступны на видеохостинге «YouTube» по ссылке www.youtube.com/channel/UCZlITeGZ0MtRfATMVzzaIGw.
— Подписаться на официальный канал Законодательного собрания в мессенджере «Telegram» можно здесь или набрать в поиске @zsprimorye.