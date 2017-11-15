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11:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутатов парламента Приморья выводят в Сеть

На официальных страницах краевого Заксобрания будут размещаться красочные фоторепортажи, инфографики и яркие видеролики.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 ноября, PrimaMedia.

Законодательное собрание Приморского края теперь представлено не только в Instagram и Facebook, но и других социальных сетях. В аккаунтах будут размещаться не только проверенные факты и интересные события, но также красочные фоторепортажи, инфографики и яркие видеролики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Отметим, что у Законодательного собрания Приморского края уже существуют свои страницы в нескольких социальных сетях Instagram и Facebook.

Инициатива завести новые аккаунты в социальных сетях отвечает тренду на открытость власти, считает председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

«На сегодняшний день открытие аккаунтов в социальных сетях для официальных органов власти не является чем-то лишним, а прямой необходимостью для оперативной подачи информации, получения обратной связи от населения, донесения результатов деятельности органа власти. Стремиться быть более открытыми к общению с людьми должны и парламентарии, в том числе через социальные сети. В связи с этим мы обратимся к нашим депутатам с предложением активнее включиться в эту информационную сферу. Поэтому, конечно, правильно использовать современные средства коммуникации для доведения информации о том, какие нормативные документы принимает Законодательное собрание и как они отразятся на жизни приморцев», — сказал Александр Ролик.

Планируется, что каждая площадка будет самостоятельной, информация, представленная там, будет доноситься разными способами.

В Facebook будет больше информационных материалов и экспертных оценок, в Одноклассниках и Вконтакте, учитывая молодежную аудиторию, будет более адаптированная информация. Что касается Instagram, то здесь фотоматериалы из жизни Законодательного собрания, а в Telegram и Twitter — короткие и быстрые новости о текущей деятельности и принятых решениях.

Адреса и ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях Законодательного Собрания Приморского края:

— Страница в социальной сети «Одноклассники» представлена по ссылке: ok.ru/group/53500403712140.

— Отслеживать последние новости о деятельности краевого парламента можно через публичную страницу социальной сети «В контакте» vk.com/zsprimorye.

— «Twitter» аккаунт Законодательного собрания доступен по ссылке twitter.com/zsprimorye.

— Пользователям социальной сети «Facebook» по-прежнему доступна станица краевого парламента по ссылке www.facebook.com/zspk.gov/

— Красочные фотографии жизни и событий Приморского края, деятельности органа законодательной власти доступны в социальной сети «Instagram» www.instagram.com/zs.primorye/

— Трансляции заседаний и видеосюжеты ЗС ПК доступны на видеохостинге «YouTube» по ссылке www.youtube.com/channel/UCZlITeGZ0MtRfATMVzzaIGw.

— Подписаться на официальный канал Законодательного собрания в мессенджере «Telegram» можно здесь или набрать в поиске @zsprimorye.

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