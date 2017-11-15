Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников сообщил о предстоящих изменениях в новосибирском правительстве

НОВОСИБИРСК, 15 ноября, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о предстоящих в ближайшие два месяца кадровых изменениях в региональном правительстве.

Как стало известно «ФедералПресс», заявив в интервью НГС, что он обычно не анонсирует перестановки, Травников отметил, что уже определился с «деревом структуры нового правительства».

«Окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре, — заявил Андрей Травников. — Какие-то решения кадровые будут происходить и в течение 2018 года: понятно, что дальше мы будем друг с другом работать, смотреть, кто и что из себя представляет, кто справляется, кто нет. Но основные изменения произойдут в ближайшие два месяца».

При этом врио губернатора Новосибирской области признался, что изменения структуры будут происходить по принципам эффективности распределения функционала и полномочий. «Структура будет более чёткая, более понятная: есть твой функционал, есть твоя вертикаль — ты занимаешь свою ветку в структуре правительства», — уточнил Травников, — «изменения структуры будут происходить по другим принципам — по эффективности распределения функционала и полномочий».

Врио губернатора так же пояснил, что в новом правительстве Новосибирской области, он постарается уйти от наличия «лишних людей», которые появились при предыдущем руоковдстве.

«Все мы люди, и по-человечески возникают привязанности, возникают обязательства, и даже при принятии каких-то кадровых решений всегда хочется человека не обижать, где-то его там пристроить и оставить ему какое-то место и функционал, — отметил Травников. — И в сегодняшней структуре правительства Новосибирской области я вижу следы таких решений в прошлом. Это не кумовство, здесь же нет каких-то родственных связей. Просто в свое время, видимо, перемещения внутри структуры происходили, чтобы чисто по-человечески оставить кого-то в команде. У меня на этот счет нет такого багажа, и соответственно я могу принимать решения более свободно».

Андрей Травников вступил в должность врио губернатора Новосибирской области 9 октября. Экс-губернатор Городецкий ушел в отставку 6 октября «по собственному желанию».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Призывники, футболисты и глава ФСБ. Герои дня 15 ноября
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь