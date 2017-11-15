Травников сообщил о предстоящих изменениях в новосибирском правительстве

Как стало известно «ФедералПресс», заявив в интервью НГС, что он обычно не анонсирует перестановки, Травников отметил, что уже определился с «деревом структуры нового правительства».

«Окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре, — заявил Андрей Травников. — Какие-то решения кадровые будут происходить и в течение 2018 года: понятно, что дальше мы будем друг с другом работать, смотреть, кто и что из себя представляет, кто справляется, кто нет. Но основные изменения произойдут в ближайшие два месяца».

При этом врио губернатора Новосибирской области признался, что изменения структуры будут происходить по принципам эффективности распределения функционала и полномочий. «Структура будет более чёткая, более понятная: есть твой функционал, есть твоя вертикаль — ты занимаешь свою ветку в структуре правительства», — уточнил Травников, — «изменения структуры будут происходить по другим принципам — по эффективности распределения функционала и полномочий».

Врио губернатора так же пояснил, что в новом правительстве Новосибирской области, он постарается уйти от наличия «лишних людей», которые появились при предыдущем руоковдстве.

«Все мы люди, и по-человечески возникают привязанности, возникают обязательства, и даже при принятии каких-то кадровых решений всегда хочется человека не обижать, где-то его там пристроить и оставить ему какое-то место и функционал, — отметил Травников. — И в сегодняшней структуре правительства Новосибирской области я вижу следы таких решений в прошлом. Это не кумовство, здесь же нет каких-то родственных связей. Просто в свое время, видимо, перемещения внутри структуры происходили, чтобы чисто по-человечески оставить кого-то в команде. У меня на этот счет нет такого багажа, и соответственно я могу принимать решения более свободно».