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11:47 (мск), источник: РИА Крым

МИД РФ советует Терезе Мэй переходить на крымское вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России с иронией отреагировало за обвинение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в «захвате» Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду что британский премьер когда-нибудь попробует вино «Массандры».

Пост соответствующего содержания размещен на англоязычной странице МИД России в Twitter.

«Дорогая Тереза, мы надеемся, что однажды вы попробуете крымское красное вино «Массандры», — отмечено в записи.

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​Пост сопровождается фотографией, на которой изображена Тереза Мэй с бокалом красного вина в руке.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже, хакерских атаках и вмешательстве в выборы в разных странах. При этом она добавила, что Лондон не хотел бы оставаться в постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.

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