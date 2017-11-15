МИД РФ советует Терезе Мэй переходить на крымское вино

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже, хакерских атаках и вмешательстве в выборы в разных странах. При этом она добавила, что Лондон не хотел бы оставаться в постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.