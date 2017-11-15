МИД РФ советует Терезе Мэй переходить на крымское вино
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России с иронией отреагировало за обвинение
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России с иронией отреагировало за обвинение
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду что британский премьер
Пост соответствующего содержания размещен на англоязычной странице МИД России в Twitter.
«Дорогая Тереза, мы надеемся, что однажды вы попробуете крымское красное вино «Массандры», — отмечено в записи.
Пост сопровождается фотографией, на которой изображена Тереза Мэй с бокалом красного вина в руке.
Ранее