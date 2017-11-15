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12:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Гордумы

Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Думы Нижнего Новгорода на заседании.

Источник: Reuters

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение было принято большинством голосов присутствующих на заседании депутатов.

По словам главы города Елизаветы Солонченко, этот вопрос находится вне компетенции Гордумы и перед его вынесением необходимо переговорить с Законодательным собранием или правительством региона. До этого момента рассмотрение вопроса, по мнению Елизаветы Солонченко, нецелесообразно. Также она назвала преждевременным формирование рабочей группы по проработке данного вопроса.

Депутаты поддержали подобное мнение и решили не рассматривать вопрос.

Напомним, что с инициативой упразднить инвестсовет выступил депутат Думы Евгений Лазарев.

По его словам, такой орган как инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области не предусматривается федеральным законодательством и возник исключительно по желанию экс-губернатора Валерия Шанцева. При этом несмотря на то, что инвестсовет заявлен как коллегиальный орган, на его заседаниях не проводится голосований и нет протоколов с его результатами. То есть по сути решение на совете принималось лично губернатором или его представителями.

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