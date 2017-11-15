Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Гордумы

По словам главы города Елизаветы Солонченко, этот вопрос находится вне компетенции Гордумы и перед его вынесением необходимо переговорить с Законодательным собранием или правительством региона. До этого момента рассмотрение вопроса, по мнению Елизаветы Солонченко, нецелесообразно. Также она назвала преждевременным формирование рабочей группы по проработке данного вопроса.

По его словам, такой орган как инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области не предусматривается федеральным законодательством и возник исключительно по желанию экс-губернатора Валерия Шанцева. При этом несмотря на то, что инвестсовет заявлен как коллегиальный орган, на его заседаниях не проводится голосований и нет протоколов с его результатами. То есть по сути решение на совете принималось лично губернатором или его представителями.