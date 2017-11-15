Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Гордумы
Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Думы Нижнего Новгорода на заседании.
Вопрос о ликвидации инвестсовета Нижегородской области снят с рассмотрения Думы Нижнего Новгорода на заседании.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение было принято большинством голосов присутствующих на заседании депутатов.
По словам главы города Елизаветы Солонченко, этот вопрос находится вне компетенции Гордумы и перед его вынесением необходимо переговорить с Законодательным собранием или правительством региона. До этого момента рассмотрение вопроса, по мнению Елизаветы Солонченко, нецелесообразно. Также она назвала преждевременным формирование рабочей группы по проработке данного вопроса.
Депутаты поддержали подобное мнение и решили не рассматривать вопрос.
Напомним, что с инициативой упразднить инвестсовет выступил депутат Думы Евгений Лазарев.
По его словам, такой орган как инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области не предусматривается федеральным законодательством и возник исключительно по желанию