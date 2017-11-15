Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах

Источник: Reuters

После приобретения данного статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

За принятие поправки высказались 409 депутатов из 450, выступивших против или воздержавшихся не оказалось. Корректировка внесена во втором чтении законопроекта, который изначально касался другой, хотя и близкой темы: возможности досудебной блокировки сайтов запрещенных в РФ организаций. Данное решение палаты стало ответом на требование минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента.

Законодательная техника

Авторами поправки о СМИ-иноагентах в итоге выступило все руководство Госдумы во главе с ее председателем, а также главы ряда думских комитетов.

«Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников», — говорится в предлагаемой норме.