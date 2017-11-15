Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:50 (мск), источник: ТАСС

Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа.

Источник: Reuters

После приобретения данного статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

За принятие поправки высказались 409 депутатов из 450, выступивших против или воздержавшихся не оказалось. Корректировка внесена во втором чтении законопроекта, который изначально касался другой, хотя и близкой темы: возможности досудебной блокировки сайтов запрещенных в РФ организаций. Данное решение палаты стало ответом на требование минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента.

Читайте также
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иностранным агентам»

Законодательная техника

Авторами поправки о СМИ-иноагентах в итоге выступило все руководство Госдумы во главе с ее председателем, а также главы ряда думских комитетов.

«Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников», — говорится в предлагаемой норме.

В порядке, который будет устанавливать Минюст РФ, к такому СМИ могут быть применены положения закона об НКО — иностранных агентах, «за исключением специальных положений», которые применяются только к некоммерческим организациям. На СМИ-иноагент будут распространены права и обязанности, прописанные в законе в НКО — иностранных агентах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Би-би-си сообщила о секретной сделке по эвакуации сотен боевиков ИГ
Sim-карта может заменить паспорт
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь