Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование
После приобретения данного статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.
За принятие поправки высказались 409 депутатов из 450, выступивших против или воздержавшихся не оказалось. Корректировка внесена во втором чтении законопроекта, который изначально касался другой, хотя и близкой темы: возможности досудебной блокировки сайтов запрещенных в РФ организаций. Данное решение палаты стало ответом на требование минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента.
Законодательная техника
Авторами поправки о
«Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их
В порядке, который будет устанавливать Минюст РФ, к такому СМИ могут быть применены положения закона об НКО — иностранных агентах, «за исключением специальных положений», которые применяются только к некоммерческим организациям. На