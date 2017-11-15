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11:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокский депутат решил не отбирать, а избираться

Предложенный в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Владивостока депутат Василий Васильев взял самоотвод, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

В заявлении на имя председателя Думы города Владивостока Андрея Брика председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев объяснил свой отказ от участия в работе конкурсной комиссии тем, что планирует участвовать в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока.

В ходе своей предвыборной кампании Василий Васильев косвенно намекал о своих мэрских амбициях. Так агитационные материалы народного избранника гласили: «Владивостоку нужен хозяин!».

Напомним, в состав конкурсной комиссии член фракции ЛДПР Васильев вошёл по карте от Думы города Владивостока, в числе ещё трёх своих коллег — единороссов Виктора Аблапова и Виктора Федорова, а также коммуниста Геннадия Куликова.

От губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский.

Примечательно, что кандидатуру последнего ряд приморских политологов упоминают в числе возможных претендентов на вакантное место главы краевой столицы.

Окончательный состав комиссии будет утвержден завтра на внеочередном заседании Думы города Владивостока.

Екатерина Лапкина.

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