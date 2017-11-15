Владивостокский депутат решил не отбирать, а избираться
Предложенный в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Владивостока депутат Василий Васильев взял самоотвод, сообщает «Deita. ru».
Предложенный в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Владивостока депутат Василий Васильев взял самоотвод, сообщает «Deita. ru».
В заявлении на имя председателя Думы города Владивостока Андрея Брика председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев объяснил свой отказ от участия в работе конкурсной комиссии тем, что планирует участвовать в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока.
В ходе своей предвыборной кампании Василий Васильев косвенно намекал о своих мэрских амбициях. Так агитационные материалы народного избранника гласили: «Владивостоку нужен хозяин!».
Напомним, в состав конкурсной комиссии член фракции ЛДПР Васильев вошёл по карте от Думы города Владивостока, в числе ещё трёх своих коллег — единороссов Виктора Аблапова и Виктора Федорова, а также коммуниста Геннадия Куликова.
От губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио
Примечательно, что кандидатуру последнего ряд приморских политологов упоминают в числе возможных претендентов на вакантное место главы краевой столицы.
Окончательный состав комиссии будет утвержден завтра на внеочередном заседании Думы города Владивостока.
Екатерина Лапкина.