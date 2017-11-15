Аркадий Чернецкий: мэра Екатеринбурга должен выбирать народ

«Да, такая система имеет место в ряде регионов, но я считаю, что идеальна та система, при которой мэра выбирает народ», — заявил Аркадий Чернецкий ЕАН в кулуарах общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030».

В своём выступлении на пленарном заседании форума сенатор посетовал, что сегодня большая часть полномочий, которые ранее имели городские власти, перешла к региональным чиновникам. Сенатор считает, что в таком случае городские власти просто не могут осуществлять стратегическое планирование развития города.

Аркадий Чернецкий: «Раньше было: город инициировал, регион согласовал. А сейчас регион сам придумал, сам сделал. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это данность».

Аркадий Чернецкий полагает, что на уровне областного минэкономразвития необходимо создать рабочую группу, которая будет основные мероприятия региона согласовывать с планами муниципалитета.

«Тогда взаимоотношения сторон будут эффективней», — заключил Аркадий Чернецкий.

Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре будущего года. По последним данным, все депутаты будут избираться по мажоритарным округам, выборов по партспискам больше не будет.