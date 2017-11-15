Аркадий Чернецкий: мэра Екатеринбурга должен выбирать народ
Бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий не поддерживает одноглавую систему управления городом, при которой так называемого сильного мэра выбирают депутаты гордумы.
Бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий не поддерживает одноглавую систему управления городом, при которой так называемого сильного мэра выбирают депутаты гордумы.
«Да, такая система имеет место в ряде регионов, но я считаю, что идеальна та система, при которой мэра выбирает народ», — заявил Аркадий Чернецкий ЕАН в кулуарах общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030».
В своём выступлении на пленарном заседании форума сенатор посетовал, что сегодня большая часть полномочий, которые ранее имели городские власти, перешла к региональным чиновникам. Сенатор считает, что в таком случае городские власти просто не могут осуществлять стратегическое планирование развития города.
Аркадий Чернецкий: «Раньше было: город инициировал, регион согласовал. А сейчас регион сам придумал, сам сделал. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это данность».
Аркадий Чернецкий полагает, что на уровне областного минэкономразвития необходимо создать рабочую группу, которая будет основные мероприятия региона согласовывать с планами муниципалитета.
«Тогда взаимоотношения сторон будут эффективней», — заключил Аркадий Чернецкий.
Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре будущего года. По последним данным, все депутаты будут избираться по мажоритарным округам, выборов по партспискам больше не будет.
Скорее всего, будет принято и решение об отказе от двуглавой системы, посты главы города и