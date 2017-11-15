Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Оскорбительный снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Найден неожиданный секрет счастливого брака
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
У жены Джигарханяна прошел обыск: изъяли документы
СМИ: на Украине заявили о возможности выйти к границам РФ
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: США хотели вынудить Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Петербуржцы не хотят устанавливать памятник Цою
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:17 (мск), источник: ЕАН

Аркадий Чернецкий: мэра Екатеринбурга должен выбирать народ

Бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий не поддерживает одноглавую систему управления городом, при которой так называемого сильного мэра выбирают депутаты гордумы.

«Да, такая система имеет место в ряде регионов, но я считаю, что идеальна та система, при которой мэра выбирает народ», — заявил Аркадий Чернецкий ЕАН в кулуарах общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030».

В своём выступлении на пленарном заседании форума сенатор посетовал, что сегодня большая часть полномочий, которые ранее имели городские власти, перешла к региональным чиновникам. Сенатор считает, что в таком случае городские власти просто не могут осуществлять стратегическое планирование развития города.

Аркадий Чернецкий: «Раньше было: город инициировал, регион согласовал. А сейчас регион сам придумал, сам сделал. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это данность».

Аркадий Чернецкий полагает, что на уровне областного минэкономразвития необходимо создать рабочую группу, которая будет основные мероприятия региона согласовывать с планами муниципалитета.

«Тогда взаимоотношения сторон будут эффективней», — заключил Аркадий Чернецкий.

Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре будущего года. По последним данным, все депутаты будут избираться по мажоритарным округам, выборов по партспискам больше не будет.

Скорее всего, будет принято и решение об отказе от двуглавой системы, посты главы города и сити-менеджера будут вновь совмещены. При этом прямых выборов главы города не будет, руководитель будет избран новым составом думы по представлению специально созданной конкурсной комиссии. Реформа выборной системы органов власти Екатеринбурга должна быть утверждена областным законом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о признании СМИ иноагентами
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Суд в третий раз вызвал Сечина для дачи показаний
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь