Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах

Источник: РИА "Новости"

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ исполнили.

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Авторы предлагали дополнить статью 6 закона «О СМИ» словами: «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лица печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте поправок. Такие СМИ могут быть признаны агентом «независимо от организационно-правовой формы, если получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств», международных организаций, лиц без гражданства или «уполномоченных ими российских юрлиц».