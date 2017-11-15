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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах

Госдума поддержала в третьем, окончательном чтении поправку, согласно которой иностранное СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, может быть признано в России иностранным агентом.

Источник: РИА "Новости"

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ исполнили.

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Авторы предлагали дополнить статью 6 закона «О СМИ» словами: «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лица печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте поправок. Такие СМИ могут быть признаны агентом «независимо от организационно-правовой формы, если получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств», международных организаций, лиц без гражданства или «уполномоченных ими российских юрлиц».

Согласно поправке, к СМИ-иностранному агенту уполномоченный орган исполнительной власти может применить положения закона об НКО, где прописаны меры воздействия на НКО-иностранных агентов, в том числе их маркировка. СМИ-иноагент имеет те же «права и обязанности», что и НКО-агент, следует из проекта изменений.

Справка
Закон об иностранных агентах в СМИ. Как он будет работать? Что в нем странного?

Государственная дума подготовила поправки в закон «О средствах массовой информации», которые позволят признавать отдельные СМИ иностранными агентами.

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