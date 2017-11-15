Сергей Аксёнов усомнился в новой транспортной схеме Симферополя

Я читал ответ минтранса по Симферополю. Три каких-то ООО, которые разрабатывают с 10 июня схему. Компетентность этих компаний мне не понятна. Частники зашли, и я не понимаю, что они нарисуют. Если не будет предметного сопровождения специалистов минтранса и городской администрации, нарисовать могут что угодно. С точки зрения квалификации, я не готов сказать, что эти компании в состоянии решить вопрос качественно, — сказал Аксёнов.