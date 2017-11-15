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11:38 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов усомнился в новой транспортной схеме Симферополя

Сомнения в качестве, целесообразности, наконец, цене, новой транспортной схемы, разрабатываемой для Симферополя специалистами из Санкт-Петербурга, высказал накануне в ходе заседания Совмина РК Глава Республики Сергей Аксёнов.

Я читал ответ минтранса по Симферополю. Три каких-то ООО, которые разрабатывают с 10 июня схему. Компетентность этих компаний мне не понятна. Частники зашли, и я не понимаю, что они нарисуют. Если не будет предметного сопровождения специалистов минтранса и городской администрации, нарисовать могут что угодно. С точки зрения квалификации, я не готов сказать, что эти компании в состоянии решить вопрос качественно, — сказал Аксёнов.

Напомним, заказ на разработку полной транспортной схемы крымской столицы: с организацией движения в целом, установкой светофоров, знаков, ограничений, определения двустороннего и одностороннего движения, пешеходных зон и маршрутов общественного транспорта еще в конце мая сделало уже прежнее руководство администрации Симферополя. Срок завершения проектных работ — конец ноября.

Интересно, что новый глава городской администрации Симферополя Игорь Лукашев «в курсе ситуации», но документов никаких не видел (и не подписывал).

В то же время Сергей Аксёнов добавил, что разработку транспортных схем должны были делать исключительно местные специалисты, которые «в теме».

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