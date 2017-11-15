Сергей Аксёнов усомнился в новой транспортной схеме Симферополя
Сомнения в качестве, целесообразности, наконец, цене, новой транспортной схемы, разрабатываемой для Симферополя специалистами из
Сомнения в качестве, целесообразности, наконец, цене, новой транспортной схемы, разрабатываемой для Симферополя специалистами из
Я читал ответ минтранса по Симферополю. Три
Напомним, заказ на разработку полной транспортной схемы крымской столицы: с организацией движения в целом, установкой светофоров, знаков, ограничений, определения двустороннего и одностороннего движения, пешеходных зон и маршрутов общественного транспорта еще в конце мая сделало уже прежнее руководство администрации Симферополя. Срок завершения проектных работ — конец ноября.
Интересно, что новый глава городской администрации Симферополя Игорь Лукашев «в курсе ситуации», но документов никаких не видел (и не подписывал).
В то же время Сергей Аксёнов добавил, что разработку транспортных схем должны были делать исключительно местные специалисты, которые «в теме».