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11:44 (мск), источник: Новый Калининград

Пятикоп о проекте закона «О Калининградской области»: изменений по сравнению с первым чтением нет

Депутаты Государственной Думы, правительство региона и профильные федеральные ведомства решили не вносить правки в так называемый пакет законопроектов «О Калининградской области» при его рассмотрении во II чтении в Госдуме. Об этом накануне на своей странице в социальной сети «Фейсбук» заявил депутат Думы Александр Пятикоп.

Источник: Новый Калининград

«Завтра во втором чтении мы примем пакет законов, связанных с Калининградской областью 244938−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области» и 244939−7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области». Скажу прямо, изменений по сравнению с первым чтением нет, однако удалось не допустить отката назад и сохранить открытым вопрос о таблице поправок, внесённых избранными от Калининградской области депутатами. Сейчас тактика следующая — необходимо принять закон в нынешнем виде в окончательном варианте как можно быстрее, чтобы дать возможность действовать новым резидентам свободной экономической зоны, а параллельно продолжить работу в Министерствах и Комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака о внесении изменений и дополнений в закон», — отметил Александр Пятикоп.

Напомним, что в середине октября глава региона Антон Алиханов заявил, что во II и III чтении пакет законопроектов «О Калининградской области» будет рассмотрен в середине ноября. При этом он отметил, что есть ряд поправок, которые будут к этому сроку внесены.

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