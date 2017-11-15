Пятикоп о проекте закона «О Калининградской области»: изменений по сравнению с первым чтением нет

«Завтра во втором чтении мы примем пакет законов, связанных с Калининградской областью 244938−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области» и 244939−7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области». Скажу прямо, изменений по сравнению с первым чтением нет, однако удалось не допустить отката назад и сохранить открытым вопрос о таблице поправок, внесённых избранными от Калининградской области депутатами. Сейчас тактика следующая — необходимо принять закон в нынешнем виде в окончательном варианте как можно быстрее, чтобы дать возможность действовать новым резидентам свободной экономической зоны, а параллельно продолжить работу в Министерствах и Комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака о внесении изменений и дополнений в закон», — отметил Александр Пятикоп.