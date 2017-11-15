Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:45 (мск), источник: РБК

Военные Зимбабве арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента

Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе. Фактическим руководителем республики он являлся с 1980 года. Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании.

Источник: AP 2017

После ночи беспорядков, во время которой военные в Зимбабве захватили здание государственной телекомпании ZBC и задержали министра финансов республики Игнатиуса Чомбо, армия поместила под арест президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, сообщает Associated Press и портал Arab News со ссылкой на заявление представителя местных военных.

Читайте также
В Зимбабве военные удерживают в заложниках президента Мугабе, сообщили СМИ

Неназванные источники местного издания News24, в свою очередь, сообщают, что глава республики уже договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

События в столице страны, Хараре, начали разворачиваться вечером 14 ноября после того, как «ключевые позиции» в городе на бронетранспортерах заняли вооруженные солдаты. При этом происходящее зимбабвийская армия отказалась считать военным переворотом. Случившееся она назвала «бескровной коррекцией». Глава республики и его семья, как заявили военные, находятся «в целости и сохранности».

«Нашей целью являются преступники вокруг него [Мугабе], которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране», — пояснил позицию местных военных в ходе выступления на гостелеканале представитель армии, назвавшийся генерал-майором С. Б. Мойо. Этих людей, по его словам, военные хотят «привлечь к ответственности». Безопасность же президента Зимбабве и его семьи «гарантирована», уточнил Мойо, заметив, что военные «ожидают — как только они выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в прежнее, нормальное русло».

Остальные силы безопасности республики представитель армии Зимбабве настоятельно призвал «сотрудничать» с военными «на благо страны». «Любая провокация будет встречена соответствующим ответом», — предупредил Мойо.

В настоящее время военные, как передает Associated Press, контролируют правительственные учреждения страны, а также патрулирует улицы Хараре.

Ранее, 14 ноября, зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования. В частности, от местных властей он потребовал прекратить чистки в правящей партии, а от Мугабе и его сторонников — отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии. Кроме того, власти Зимбабве, по мнению военных, должны будут осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам правящей партии республики ZANU-PF (Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт) равные возможности для участия во внеочередном съезде.

Читайте также
Первая леди Зимбабве предстанет перед судом за избиение модели удлинителем

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, которая на тот момент была британской самоуправляемой территорией. В 1942 году Мугабе получил диплом учителя, преподавал в школах для африканцев. В последующие годы он совмещал работу преподавателя в школах и колледжах Южной и Северной Родезий с продолжением образования дистанционно. В 1953 году Мугабе таким образом защитил диплом бакалавра педагогики Южноафриканского университета, а в 1958 году — бакалавра экономики Лондонского университета.

С конца 1960-х годов он занимался политикой, выступая ранее с позиций панафриканизма. В 1964 году Мугабе был арестован и провел в заключении 10 лет. В 1974 году Мугабе был освобожден из тюрьмы и перебрался в Мозамбик.

В ходе процесса провозглашения независимости Зимбабве в начале 1980-х годов партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Сам он тогда занял пост премьера и воспринимался общественностью как один из лидеров освободительной борьбы.

В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту. На этот пост был избран Мугабе. Канаан Банана, бывший президентом с 1980 по 1987 годы, позднее был обвинен в сексуальном насилии и мужеложстве. Банана отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными, однако был признан виновным и приговорен к 10 годам тюрьмы (из них девять — условно).

В конце 1990-х годов Мугабе фактически санкционировал так называемый «черный передел» — процесс реквизиции сельскохозяйственных земель у белого меньшинства. В 2002 году он выгнал из страны 4 тыс. белых фермеров. С этого момента Мугабе находится под санкциями ЕС.

Несмотря на все это, Мугабе неоднократно побеждал на президентских выборах. В 2008 году он впервые не получил поддержки большинства, уступив лидеру Движения за демократические перемены Моргану Цвангираи. Для определения победителя потребовался второй тур, однако Цвангираи внезапно объявил об отзыве своей кандидатуры, ссылаясь на давление со стороны властей, а Мугабе вновь занял пост главы государства. В 2013 году он снова победил на выборах. В 2016 году Мугабе в одном из интервью заявлял, что намерен прожить до 100 лет и не собирается уходить на пенсию.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь