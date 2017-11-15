Военные Зимбабве арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента

Источник: AP 2017

После ночи беспорядков, во время которой военные в Зимбабве захватили здание государственной телекомпании ZBC и задержали министра финансов республики Игнатиуса Чомбо, армия поместила под арест президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, сообщает Associated Press и портал Arab News со ссылкой на заявление представителя местных военных.

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Неназванные источники местного издания News24, в свою очередь, сообщают, что глава республики уже договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

События в столице страны, Хараре, начали разворачиваться вечером 14 ноября после того, как «ключевые позиции» в городе на бронетранспортерах заняли вооруженные солдаты. При этом происходящее зимбабвийская армия отказалась считать военным переворотом. Случившееся она назвала «бескровной коррекцией». Глава республики и его семья, как заявили военные, находятся «в целости и сохранности».

«Нашей целью являются преступники вокруг него [Мугабе], которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране», — пояснил позицию местных военных в ходе выступления на гостелеканале представитель армии, назвавшийся генерал-майором С. Б. Мойо. Этих людей, по его словам, военные хотят «привлечь к ответственности». Безопасность же президента Зимбабве и его семьи «гарантирована», уточнил Мойо, заметив, что военные «ожидают — как только они выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в прежнее, нормальное русло».

Остальные силы безопасности республики представитель армии Зимбабве настоятельно призвал «сотрудничать» с военными «на благо страны». «Любая провокация будет встречена соответствующим ответом», — предупредил Мойо.

В настоящее время военные, как передает Associated Press, контролируют правительственные учреждения страны, а также патрулирует улицы Хараре.

Ранее, 14 ноября, зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования. В частности, от местных властей он потребовал прекратить чистки в правящей партии, а от Мугабе и его сторонников — отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии. Кроме того, власти Зимбабве, по мнению военных, должны будут осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам правящей партии республики ZANU-PF (Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт) равные возможности для участия во внеочередном съезде.

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Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, которая на тот момент была британской самоуправляемой территорией. В 1942 году Мугабе получил диплом учителя, преподавал в школах для африканцев. В последующие годы он совмещал работу преподавателя в школах и колледжах Южной и Северной Родезий с продолжением образования дистанционно. В 1953 году Мугабе таким образом защитил диплом бакалавра педагогики Южноафриканского университета, а в 1958 году — бакалавра экономики Лондонского университета.

С конца 1960-х годов он занимался политикой, выступая ранее с позиций панафриканизма. В 1964 году Мугабе был арестован и провел в заключении 10 лет. В 1974 году Мугабе был освобожден из тюрьмы и перебрался в Мозамбик.

В ходе процесса провозглашения независимости Зимбабве в начале 1980-х годов партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Сам он тогда занял пост премьера и воспринимался общественностью как один из лидеров освободительной борьбы.

В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту. На этот пост был избран Мугабе. Канаан Банана, бывший президентом с 1980 по 1987 годы, позднее был обвинен в сексуальном насилии и мужеложстве. Банана отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными, однако был признан виновным и приговорен к 10 годам тюрьмы (из них девять — условно).

В конце 1990-х годов Мугабе фактически санкционировал так называемый «черный передел» — процесс реквизиции сельскохозяйственных земель у белого меньшинства. В 2002 году он выгнал из страны 4 тыс. белых фермеров. С этого момента Мугабе находится под санкциями ЕС.