В торговле и здравоохранении будут сотрудничать Иркутская область и Монголия

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Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, президент НТПП Баатаржав Лхагважав отметил важность двустороннего сотрудничества, выразив уверенность, что общими усилиями можно достичь более высоких показателей товарооборота между Монголией и Иркутской областью. Традиционно в первую очередь речь зашла о поставках пищевых продуктов — Баатаржав Лхагважав высказал заинтересованность в поставках мяса и мясных консервов в Приангарье.

Кроме того, перспективная сфера для сотрудничества — здравоохранение. При поддержке страховых компаний двух стран готовится к внедрению программа лечения в России онкологических заболеваний среди монгольских граждан, участвующих в специализированной страховой программе по профилактике рака. Иркутский областной онкологический диспансер рассматривается как опорная клиника для данной программы. «Эта программа может стать пилотной во взаимодействии по оказанию высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи на базе медучреждений Иркутской области», — отметил господин Лхагважав.

Руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Иркутской области Антон Просекин рассказал о том, что они взаимодействуют с компаниями, проявившими интерес к строительству заводов для сжижения газа в Иркутской области, и с компаниями, заинтересованными в закупке сжиженного газа. В ближайшее время в Монголии планируют перевести на газ весь общественный транспорт, соответственно потребность в газе в стране значительно возрастет. В продолжение транспортной темы обсуждался и вопрос развития железнодорожных перевозок. О положении дел в логистической сфере рассказал депутат Законодательного Собрания, первый заместитель начальника УБЖД Игорь Милостных.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка по итогам встречи сообщил, что все предложения монгольской стороны, полученные не только в рамках встречи в НТПП, но и в ходе других переговоров, будут проанализированы и будут подготовлены предложения для сотрудничества.