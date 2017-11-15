В торговле и здравоохранении будут сотрудничать Иркутская область и Монголия
Сотрудничество в сфере торговли и здравоохранения обсудили представители делегации Законодательного собрания Иркутской области и руководство Национальной
Сотрудничество в сфере торговли и здравоохранения обсудили представители делегации Законодательного собрания Иркутской области и руководство Национальной
Как 15 ноября 2017 года сообщила
Кроме того, перспективная сфера для сотрудничества — здравоохранение. При поддержке страховых компаний двух стран готовится к внедрению программа лечения в России онкологических заболеваний среди монгольских граждан, участвующих в специализированной страховой программе по профилактике рака. Иркутский областной онкологический диспансер рассматривается как опорная клиника для данной программы. «Эта программа может стать пилотной во взаимодействии по оказанию высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи на базе медучреждений Иркутской области», — отметил господин Лхагважав.
Руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Иркутской области Антон Просекин рассказал о том, что они взаимодействуют с компаниями, проявившими интерес к строительству заводов для сжижения газа в Иркутской области, и с компаниями, заинтересованными в закупке сжиженного газа. В ближайшее время в Монголии планируют перевести на газ весь общественный транспорт, соответственно потребность в газе в стране значительно возрастет. В продолжение транспортной темы обсуждался и вопрос развития железнодорожных перевозок. О положении дел в логистической сфере рассказал депутат Законодательного Собрания, первый заместитель начальника УБЖД Игорь Милостных.
Напомним, в рабочей поездке в Монголии находятся председатель областного парламента Сергей Брилка,