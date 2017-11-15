Дмитрий Азаров ответил на предупреждение ФАС

Источник: samregion.ru

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выдала врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ведомству не понравились планы облправительства по влиянию «на работу ритейлеров в части формирования торговыми сетями ассортимента реализуемых товаров». Однако глава региона считает, что развитие реального производства в Самарской области является одним из приоритетов, поскольку это напрямую сказывается на поступлениях в бюджет и на благосостоянии граждан.

«Мы внимательно изучим, что насторожило коллег из Федеральной антимонопольной службы, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Азаров. — Но моя задача как главы региона — в том, чтобы все предприятия, которые есть в Самарской области, работали. Чтобы мы производили как можно больше продукции, а это, естественно, возможно только в одном случае — если будут появляться новые рабочие места, в том числе высокопроизводительные. Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна».

Проблема сбыта местной продукции торговыми сетями давно уже стала «горячей» темой для обсуждения на уровне правительства.

Конфликт между производителями и торговцами в условиях экономического кризиса еще более обострился. Прилавки стали настоящим предметом раздора, хотя в его урегулировании, в отличие от ритейлеров, ищущих выгоду, заинтересованы и сами поставщики, и жители. И вот теперь прозвучала четкая позиция главы региона, которую производители встретили с большим энтузиазмом и с надеждой на новый виток в развитии пищепрома в Самарской области.

По мнению генерального директора Тимашевской птицефабрики Андрея Пивнова, развитие производства поспособствует увеличению выпуска товаров предприятий в губернии, их станет больше на прилавках магазинов.

«Эта инициатива главы региона — не просто своевременная, но и долгожданная. Если говорить о нашей компании, то сейчас на полках сетей мы проигрываем ценовую конкуренцию производителям из других регионов, в которых птицефабрики субсидируются из областного бюджета, — Мордовии, Татарстана, Белгородской области. До 2013 года такая поддержка была и у нас. Сегодня они могут снижать цену в магазине, а мы нет. Поэтому инициативу главы региона мы считаем абсолютно правильной и очень рассчитываем на помощь региональных властей», — сказал Пивнов.

Впрочем, производители и переработчики уверены, что продуманная политика выстраивания взаимоотношений с ритейлерами касается и других отраслей экономики.

«Мы не можем проконтролировать качество технологий изготовления того же цемента, который мы закупаем за пределами области, а если бы он закупался здесь, то и спрос был бы другим, — поясняет индивидуальный предприниматель из села Алексеевка Алексеевского района Сергей Ольхов. — Разумеется, для нас, как работодателей, как производителей, важно, чтобы у наших односельчан были рабочие места, чтобы наша продукция не просто оставалась здесь, но и шла на экспорт, чтобы за ней ехали из других регионов, а не мы к ним — за сырьем».

Тем более, что преференции для поставщиков местных товаров от муниципалитетов — общемировая практика.

«Слова главы региона — это сигнал для производителей, что власти предложат стимулы, которые позволят занять гораздо большее полочное пространство во всех торговых организациях, — считает председатель Союза производителей молока Самарской области Николай Сомов. — Глава региона, напомню, говорил также о необходимости развития переработки сельхозпродукции в регионе. Естественно, производителям для сокращения издержек, логистического плеча выгоднее реализовывать продукцию в регионе. Эти процессы можно наблюдать во всем цивилизованном мире. Это экономическая политика».