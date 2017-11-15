Прокурор Нижнего Новгорода заявил о низком исполнении мэрией плана по налоговым сборам.

Как сообщил в ходе заседания Гордумы прокурор города Андрей Гальченко, прокуратура потребовала от горадминистрации внести в бюджет на 2017 год изменения в связи с неисполнением плана по собственным доходам — по факту собственные доходы горбюджета составили 6,9 млн. рублей в то время как годовой план составляет 9,4 млн. рублей. При этом до конца года осталось полтора месяца и горадминистрация вряд ли выполнит план.