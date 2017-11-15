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13:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокурор Нижнего Новгорода заявил о низком исполнении мэрией плана по налоговым сборам

Прокурор также обратил внимание депутатов на большую кредиторскую задолженность.

Источник: РИА "Новости"

Прокурор Нижнего Новгорода заявил о низком исполнении мэрией плана по налоговым сборам.

Как сообщил в ходе заседания Гордумы прокурор города Андрей Гальченко, прокуратура потребовала от горадминистрации внести в бюджет на 2017 год изменения в связи с неисполнением плана по собственным доходам — по факту собственные доходы горбюджета составили 6,9 млн. рублей в то время как годовой план составляет 9,4 млн. рублей. При этом до конца года осталось полтора месяца и горадминистрация вряд ли выполнит план.

Прокурор также обратил внимание депутатов на большую кредиторскую задолженность, которая достигла уже 1,338 млрд. рублей. При этом он отметил, что администрация не принимает должных мер по нормализации ситуации.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год уменьшены на 274 млн. рублей.

Напомним, что план по доходам городского бюджета выполнен лишь на 70% по состоянию на ноябрь.

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