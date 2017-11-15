Сергей Чабан и Александр Эсауленко наметили планы совместной работы

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы правоохранительной системы региона, обозначены приоритетные направления служебно-боевой деятельности Управления, намечен план совместной работы.
Напомним, Указом президента РФ от 31 октября 2017 г. Александр Эсауленко.назначен начальником Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области.
Эсауленко Александр Владимирович родился 12 июня 1965 г. в г. Краснодаре. В 1988 г. окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2002 г. Белгородский университет по специальности «юрист». В органах внутренних дел служит с декабря 1994 года. Начав карьеру с должности дежурного пункта централизованной охраны ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара, в дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях, а в ноябре 2002 г. возглавил ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара. В 2008 г. приказом ГУВД по Краснодарскому краю назначен на должность начальника УВО при ГУВД по Краснодарскому краю. В июле 2012 г. возглавил ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». Награжден медалью «За боевые заслуги», медалями «За отличие в службе I, II, III степени» другими ведомственными наградами. Кандидат технических наук. Женат, воспитывает сына.