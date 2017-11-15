Сергей Чабан и Александр Эсауленко наметили планы совместной работы

Эсауленко Александр Владимирович родился 12 июня 1965 г. в г. Краснодаре. В 1988 г. окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2002 г. Белгородский университет по специальности «юрист». В органах внутренних дел служит с декабря 1994 года. Начав карьеру с должности дежурного пункта централизованной охраны ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара, в дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях, а в ноябре 2002 г. возглавил ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара. В 2008 г. приказом ГУВД по Краснодарскому краю назначен на должность начальника УВО при ГУВД по Краснодарскому краю. В июле 2012 г. возглавил ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». Награжден медалью «За боевые заслуги», медалями «За отличие в службе I, II, III степени» другими ведомственными наградами. Кандидат технических наук. Женат, воспитывает сына.