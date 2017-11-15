Станислав Данилюк назначен судьей Конституционного суда Беларуси
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 406 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 406 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в
Судьей Конституционного суда назначен Станислав Данилюк, председателем Минского областного суда назначена Валерия Крайко.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.