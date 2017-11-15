Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
"Спасибо": Песков о поломке самолёта перед взлетом
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:41 (мск), источник: БЕЛТА

Станислав Данилюк назначен судьей Конституционного суда Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 406 «О назначении и освобождении судей», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Источник: Reuters

Судьей Конституционного суда назначен Станислав Данилюк, председателем Минского областного суда назначена Валерия Крайко.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Нетрезвая брестчанка распылила газовый баллончик в лица двух девушек
В США для 5-летней Софии устроили свадьбу понарошку перед операцией на серд
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь