Всемирный банк поможет усовершенствовать Приангарью проект «Народные инициативы»
Всемирный банк готов сотрудничать с Иркутской области по совершенствованию инициативного бюджетирования.
Всемирный банк готов сотрудничать с Иркутской области по совершенствованию инициативного бюджетирования.
Как 15 ноября 2017 года сообщила
В письме руководство Всемирного банка поблагодарило ЗС за подготовку и проведение межрегионального семинара «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского федерального округа», а также сообщается, что банк заинтересован в продолжении сотрудничества. В частности, он готов практически содействовать совершенствованию механизмов и процедур программы «Народные инициативы» на основе лучшего российского и международного опыта в области инициативного бюджетирования.
Напомним, межрегиональный семинар прошел в ЗС в ноябре. В рамках семинара был представлен успешный опыт реализации проекта «Народные инициативы» в Иркутской области, практика других регионов, состоялись выступления федеральных экспертов.