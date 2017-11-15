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13:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Всемирный банк поможет усовершенствовать Приангарью проект «Народные инициативы»

Всемирный банк готов сотрудничать с Иркутской области по совершенствованию инициативного бюджетирования.

Источник: Reuters

Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующее письмо на имя председателя Сергея Брилки поступило от руководителя проекта банка «Развитие инициативного бюджетирования» Ивана Шульги.

В письме руководство Всемирного банка поблагодарило ЗС за подготовку и проведение межрегионального семинара «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского федерального округа», а также сообщается, что банк заинтересован в продолжении сотрудничества. В частности, он готов практически содействовать совершенствованию механизмов и процедур программы «Народные инициативы» на основе лучшего российского и международного опыта в области инициативного бюджетирования.

Напомним, межрегиональный семинар прошел в ЗС в ноябре. В рамках семинара был представлен успешный опыт реализации проекта «Народные инициативы» в Иркутской области, практика других регионов, состоялись выступления федеральных экспертов.

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