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14:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор Иркутской области будет встречаться со всеми мэрами четыре раза в год

В Иркутской области 15 ноября 2017 года возобновил работу региональный совет, на котором губернатор и члены правительства встречаются со всеми мэрами, обсуждают с ними самые насущные проблемы.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава региона Сергей Левченко, теперь региональный совет будет работать на постоянной основе, проводя заседания раз в квартал.

«Сейчас для нас главная задача — сделать региональный совет постоянно работающей структурой для обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития области, которые касаются каждой территории, каждого муниципалитета, любого, даже самого небольшого, населённого пункта. Вы знаете, что я готов с вами вместе рассматривать проблемы на местах, искать возможности их решения, привлекать материальные и кадровые ресурсы», — сказал Сергей Левченко,

По словам начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Владислава Наумова, теперь в региональном совете будут созданы пять постоянно действующих комиссий, каждый мэр может войти в них. Это комиссии по экономике и финансам, по собственности, строительству и ЖКХ, по социальному развитию, образованию и здравоохранению, по культуре, спорту и молодёжной политике, по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. Комиссии будут постоянно мониторить проблемы в муниципалитетах, формировать повестку заседания регионального совета в зависимости от пожеланий самих мэров.

На нынешнем заседании, к примеру, обсудили такие вопросы, как прохождение отопительного сезона, снос ветхого и аварийного жилья, проект бюджета Иркутской области на 2018 год, программа «Формирование комфортной городской среды» и другие.

Всего присутствовали 40 мэров муниципалитетов второго уровня из 40. Напомним, последнее заседание было почти 2,5 года назад, ещё при предыдущем губернаторе. Летом 2016 года при планировании заседания регионального совета часть мэров заявили, что не согласны с повесткой и отказались участвовать.

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