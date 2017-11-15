Губернатор Иркутской области будет встречаться со всеми мэрами четыре раза в год

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава региона Сергей Левченко, теперь региональный совет будет работать на постоянной основе, проводя заседания раз в квартал.

«Сейчас для нас главная задача — сделать региональный совет постоянно работающей структурой для обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития области, которые касаются каждой территории, каждого муниципалитета, любого, даже самого небольшого, населённого пункта. Вы знаете, что я готов с вами вместе рассматривать проблемы на местах, искать возможности их решения, привлекать материальные и кадровые ресурсы», — сказал Сергей Левченко,

По словам начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Владислава Наумова, теперь в региональном совете будут созданы пять постоянно действующих комиссий, каждый мэр может войти в них. Это комиссии по экономике и финансам, по собственности, строительству и ЖКХ, по социальному развитию, образованию и здравоохранению, по культуре, спорту и молодёжной политике, по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. Комиссии будут постоянно мониторить проблемы в муниципалитетах, формировать повестку заседания регионального совета в зависимости от пожеланий самих мэров.

На нынешнем заседании, к примеру, обсудили такие вопросы, как прохождение отопительного сезона, снос ветхого и аварийного жилья, проект бюджета Иркутской области на 2018 год, программа «Формирование комфортной городской среды» и другие.