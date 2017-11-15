Бурков распорядился сделать бесплатным вход в парк «Россия — моя история» в Омске
Врио губернатора заявил, что свободный вход будет в первые несколько месяцев работы экспозиции для взрослых, а для детей постоянно.
Врио губернатора заявил, что свободный вход будет в первые несколько месяцев работы экспозиции для взрослых, а для детей постоянно.
Сегодня, 15 ноября, в Омске на территории Экспоцентра торжественно открылся исторический парк «Россия — моя история».
На мероприятие прилетели сенатор от Омской области Елена Мизулина, заместитель полномочного представителя президента Любовь Бурда, председатель Патриаршего совета по культуре, Преосвященнейший Тихон, епископ Егорьевский, а также первый заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев.
Врио губернатора Александр Бурков прошелся по экспозиции и сделал неожиданное заявление.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Первые несколько месяцев для всех омичей и гостей города наш исторический парк будет работать бесплатно. А для детей и подростков вход будет бесплатным всегда, чтобы молодежь получила свободный доступ к истории страны. Министерство образования уже составило график посещения исторического парка ребятишками из районов Омской области.