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13:04 (мск), источник: Om1.ru

Бурков распорядился сделать бесплатным вход в парк «Россия — моя история» в Омске

Врио губернатора заявил, что свободный вход будет в первые несколько месяцев работы экспозиции для взрослых, а для детей постоянно.

Сегодня, 15 ноября, в Омске на территории Экспоцентра торжественно открылся исторический парк «Россия — моя история».

На мероприятие прилетели сенатор от Омской области Елена Мизулина, заместитель полномочного представителя президента Любовь Бурда, председатель Патриаршего совета по культуре, Преосвященнейший Тихон, епископ Егорьевский, а также первый заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев.

Врио губернатора Александр Бурков прошелся по экспозиции и сделал неожиданное заявление.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Первые несколько месяцев для всех омичей и гостей города наш исторический парк будет работать бесплатно. А для детей и подростков вход будет бесплатным всегда, чтобы молодежь получила свободный доступ к истории страны. Министерство образования уже составило график посещения исторического парка ребятишками из районов Омской области.

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