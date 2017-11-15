Бурков признался в любви Венгрии и хочет отправить туда омичей
В среду, 15 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем.
В среду, 15 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем.
Бурков и Сюч обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе налаживание авиасообщения между Омском и Европой.
Генконсул отметил, что Омской области может быть интересен венгерский опыт в разработке водоочистительных систем, медицинского оборудования и утилизации
Обсуждая вопрос обмена туристами, глава региона Александр Бурков предложил венгерским гостям рассмотреть возможность создания прямого авиасообщения. Врио губернатора признался, что сам несколько раз бывал в Венгрии, и влюблен в эту республику.
«Я сам был несколько раз в Венгрии и влюблен в вашу республику, в природу. Но мне кажется, здесь, кроме создания туристических агентств, нужно рассмотреть возможность прямых авиасообщений. Это будет большим подспорьем для увеличения туристического потока», — цитирует Александра Буркова «Омскрегион».
Что касается венгерских технологий в системах водоочистки, утилизации бытовых отходов, то Александр Бурков отметил, что Омской области они могут быть полезны.