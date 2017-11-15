Бурков признался в любви Венгрии и хочет отправить туда омичей

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Бурков и Сюч обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе налаживание авиасообщения между Омском и Европой.

Генконсул отметил, что Омской области может быть интересен венгерский опыт в разработке водоочистительных систем, медицинского оборудования и утилизации твердо-бытовых отходов. И, конечно же, венгерская сторона хотела бы видеть у себя больше туристов из Омска.

Обсуждая вопрос обмена туристами, глава региона Александр Бурков предложил венгерским гостям рассмотреть возможность создания прямого авиасообщения. Врио губернатора признался, что сам несколько раз бывал в Венгрии, и влюблен в эту республику.

«Я сам был несколько раз в Венгрии и влюблен в вашу республику, в природу. Но мне кажется, здесь, кроме создания туристических агентств, нужно рассмотреть возможность прямых авиасообщений. Это будет большим подспорьем для увеличения туристического потока», — цитирует Александра Буркова «Омскрегион».