Канду призывает кишиневцев проявить терпение

По мнению Канду, вмешательство центральных властей в управление столицей в кризисных ситуациях — обычное дело в других государствах, вот почему правительство вмешается, если это потребуется.

«Что касается управления городом, я считаю, что должен быть администратор, пусть даже временный, чтобы работа шла. Мы в преддверии зимы, скоро выпадет снег. Местные власти должны быть готовыми. Я видел, что и.о. примара уже сделал несколько распоряжений. Городом нужно руководить хорошо. В некоторых государствах, в кризисных ситуациях вмешивается даже законодательный орган, если есть такая необходимость, чтобы принять решение и назначить врио в примэрии до нахождения решений, чтобы жители не пострадали», — заключил Канду.