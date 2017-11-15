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13:03 (мск), источник: Noi.md

Канду призывает кишиневцев проявить терпение

Спикер парламента Андриан Канду утверждает, что жители столицы не должны страдать из-за административного кризиса в примэрии, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Он призывает кишиневцев проявить терпение и дождаться результатов референдума, назначенного на 19 ноября, и после этого ситуация прояснится.

По мнению Канду, вмешательство центральных властей в управление столицей в кризисных ситуациях — обычное дело в других государствах, вот почему правительство вмешается, если это потребуется.

«Что касается управления городом, я считаю, что должен быть администратор, пусть даже временный, чтобы работа шла. Мы в преддверии зимы, скоро выпадет снег. Местные власти должны быть готовыми. Я видел, что и.о. примара уже сделал несколько распоряжений. Городом нужно руководить хорошо. В некоторых государствах, в кризисных ситуациях вмешивается даже законодательный орган, если есть такая необходимость, чтобы принять решение и назначить врио в примэрии до нахождения решений, чтобы жители не пострадали», — заключил Канду.

Он порекомендовал новому и.о. примара Сильвии Раду добросовестно работать до конца. В то же время демократ высказался против принятого ранее Кишиневским окружным избирательным советом решения об отказе регистрировать Дорина Киртоакэ в качестве участника избирательной кампании.

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