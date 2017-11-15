Канду призывает кишиневцев проявить терпение
Спикер парламента Андриан Канду утверждает, что жители столицы не должны страдать
Спикер парламента Андриан Канду утверждает, что жители столицы не должны страдать
Он призывает кишиневцев проявить терпение и дождаться результатов референдума, назначенного на 19 ноября, и после этого ситуация прояснится.
По мнению Канду, вмешательство центральных властей в управление столицей в кризисных ситуациях — обычное дело в других государствах, вот почему правительство вмешается, если это потребуется.
«Что касается управления городом, я считаю, что должен быть администратор, пусть даже временный, чтобы работа шла. Мы в преддверии зимы, скоро выпадет снег. Местные власти должны быть готовыми. Я видел, что и.о. примара уже сделал несколько распоряжений. Городом нужно руководить хорошо. В некоторых государствах, в кризисных ситуациях вмешивается даже законодательный орган, если есть такая необходимость, чтобы принять решение и назначить врио в примэрии до нахождения решений, чтобы жители не пострадали», — заключил Канду.
Он порекомендовал новому и.о. примара Сильвии Раду добросовестно работать до конца. В то же время демократ высказался против принятого ранее Кишиневским окружным избирательным советом решения об отказе регистрировать Дорина Киртоакэ в качестве участника избирательной кампании.