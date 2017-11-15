В Кремле призвали не преувеличивать ситуацию с ошибочными фото Минобороны

Во вторник Минобороны России распространило заявление, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам, заявляя, что те «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика. Минобороны позже разъяснило, с чем была связана ошибка, и опубликовало подлинное фото.

«Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с публикацией российского военного ведомства.

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На просьбу оценить заявления о том, что в фильме режиссера Оливера Стоуна российский президент Владимир Путин продемонстрировал кадры российской операции, достоверность которых ставилась под сомнение, Песков сказал, что подобная информация исходит от недоброжелателей Путина.