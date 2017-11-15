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13:17 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле призвали не преувеличивать ситуацию с ошибочными фото Минобороны

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Публикация министерством обороны РФ фотографии из игры вместо подтверждающих информацию ведомства материалов — это ошибка, значение которой не стоит преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник Минобороны России распространило заявление, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам, заявляя, что те «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика. Минобороны позже разъяснило, с чем была связана ошибка, и опубликовало подлинное фото.

«Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с публикацией российского военного ведомства.
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На просьбу оценить заявления о том, что в фильме режиссера Оливера Стоуна российский президент Владимир Путин продемонстрировал кадры российской операции, достоверность которых ставилась под сомнение, Песков сказал, что подобная информация исходит от недоброжелателей Путина.

«Что касается фильма Оливера Стоуна, там многое ставилось и продолжает ставиться под сомнение, скажем так, недоброжелателями нашего президента. Вместе с тем, мы знаем, что, действительно, фильм получился блестящий, незаурядный и очень интересный», — сказал он.

Минобороны России предъявило свидетельства помощи США боевикам в Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября© Ньюстюб
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