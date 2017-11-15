Кандидатам в свердловские министры предстоит собеседование с Куйвашевым

Вскоре двое кандидатов на должность министра экономики пойдут на собеседование с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, что касается кресла министра инвестиций, то из четырех участников сначала предстоит выбрать двоих.

«Это его прерогатива назначать министров. Идея возникла после того, как президент России встретился с губернаторами, чтобы внедрять практику открытого отбора. К большому сожалению, после первого этапа — тест в 40 вопросов — отсеялось большое количество людей. Выявление новых людей и новых лиц — важная задача. Осталось шесть человек. Мы выслушали всех, теперь есть пять дней, чтобы обсудить. Подходы разные, презентации разные. Образовалось много вопросов», — отметил Орлов.