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13:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Кандидатам в свердловские министры предстоит собеседование с Куйвашевым

В Свердловской области завершились этапы по отбору кандидатов на посты министров экономики и инвестиций, передает корреспондент Накануне.RU.

Вскоре двое кандидатов на должность министра экономики пойдут на собеседование с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, что касается кресла министра инвестиций, то из четырех участников сначала предстоит выбрать двоих.

Как отметил вице-губернатор Алексей Орлов, у Евгения Куйвашева есть право не утверджать кого-то из кандидатов.

«Это его прерогатива назначать министров. Идея возникла после того, как президент России встретился с губернаторами, чтобы внедрять практику открытого отбора. К большому сожалению, после первого этапа — тест в 40 вопросов — отсеялось большое количество людей. Выявление новых людей и новых лиц — важная задача. Осталось шесть человек. Мы выслушали всех, теперь есть пять дней, чтобы обсудить. Подходы разные, презентации разные. Образовалось много вопросов», — отметил Орлов.

Напомним, среди кандидатов на пост министра экономики оказался глава екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ковальчик, оправданный судом по делу о растрате.

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