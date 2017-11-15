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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Чишминском районе Башкирии появится индустриальный парк

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишмах откроется индустриальный парк. Как сообщили в Корпорации развития РБ, пакет документов готов, проект находится на рассмотрении в республиканском Минпроме. Инициатором выступило ООО «Центр АгроТехнологий», входящее в концерн «Нерал». Инвестор вкладывает в проект 210 млн рублей. По предварительным подсчетам, в период 2016—2035 годы казна получит от парка 82 млн рублей налоговых поступлений.

У индустриального парка уже есть крупный резидент — Чишминский маслоэкстрационный завод. Предполагается, что услуги парка будут востребованы другими перерабатывающими предприятиями.

Парк займет территорию в 62 га типа «гринфилд» (необеспеченный какой-либо инфраструктурой участок) рядом с МЭЗ и озером. В 2018 году планируется подвести электричество и газ, в 2019 — построить дорогу. Помимо развития промышленности, инвестор заявил о намерении построить на территории парк отдыха и жилой квартал.

Индустриальный парк — это организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

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