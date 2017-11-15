В Чишминском районе Башкирии появится индустриальный парк
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишмах откроется индустриальный парк. Как сообщили в Корпорации развития РБ, пакет документов готов, проект находится на рассмотрении в республиканском Минпроме. Инициатором выступило ООО «Центр АгроТехнологий», входящее в концерн «Нерал». Инвестор вкладывает в проект 210 млн рублей. По предварительным подсчетам, в период 2016—2035 годы казна получит от парка 82 млн рублей налоговых поступлений.