В Чишминском районе Башкирии появится индустриальный парк

У индустриального парка уже есть крупный резидент — Чишминский маслоэкстрационный завод. Предполагается, что услуги парка будут востребованы другими перерабатывающими предприятиями.

Парк займет территорию в 62 га типа «гринфилд» (необеспеченный какой-либо инфраструктурой участок) рядом с МЭЗ и озером. В 2018 году планируется подвести электричество и газ, в 2019 — построить дорогу. Помимо развития промышленности, инвестор заявил о намерении построить на территории парк отдыха и жилой квартал.