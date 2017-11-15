Малофеев вошел в состав челябинского облизбиркома
Руководитель челябинского исполкома «Единой России» Алексей Малофеев стал новым членом избирательной комиссии области, сообщили Накануне.RU в
Руководитель челябинского исполкома «Единой России» Алексей Малофеев стал новым членом избирательной комиссии области, сообщили Накануне.RU в
На заседании облизбиркома Малофееву вручили удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Напомним, кандидатуру «единоросса» была предложена региональным политсоветом партии и утверждена на заседании ЗСО 26 октября.
Место в избирательной комиссии стало вакантным в связи с выходом из состава Артема Миронова, делегированного региональным отделением.