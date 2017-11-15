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13:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Малофеев вошел в состав челябинского облизбиркома

Руководитель челябинского исполкома «Единой России» Алексей Малофеев стал новым членом избирательной комиссии области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

На заседании облизбиркома Малофееву вручили удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Напомним, кандидатуру «единоросса» была предложена региональным политсоветом партии и утверждена на заседании ЗСО 26 октября.

Место в избирательной комиссии стало вакантным в связи с выходом из состава Артема Миронова, делегированного региональным отделением.

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