Малофеев вошел в состав челябинского облизбиркома

На заседании облизбиркома Малофееву вручили удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Напомним, кандидатуру «единоросса» была предложена региональным политсоветом партии и утверждена на заседании ЗСО 26 октября.

Место в избирательной комиссии стало вакантным в связи с выходом из состава Артема Миронова, делегированного региональным отделением.